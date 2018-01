Botti di fine anno, uomo a San Severo perde una mano

Di:

Foggia. BOTTI di fine anno: a San Severo, a causa dello scoppio di un petardo, ad un uomo è stato necessario amputare una mano.

5 le persone rimaste ferite – due delle quali in modo molto grave – nel Salento a causa dei botti di fine anno.

Come riporta l’Ansa, a Botrugno un uomo di 40 anni è stato ricoverato in prognosi riservata al ‘Perrino’ di Brindisi a causa dell’esplosione di un petardo che lo ha ferito al volto e agli arti in maniera grave. A Corigliano d’Otranto, a causa dello scoppio di un petardo che aveva tra le mani, è stato necessario amputare un dito di una mano ad un trentaduenne.

A Racale un uomo ha subito una lesione ad un occhio. Momenti di tensione si sono verificati nella zona 167 di Lecce, in via Siracusa, per la presenza in strada di una bomba carta rudimentale inesplosa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con artificieri e agenti della polizia.

Complessivamente 5 le persone rimaste ferite, di cui una in maniera grave, nel Foggiano.

fotogallery enzo maizzi – Foggia