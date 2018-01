“Cavalieri di penna”, i ringraziamenti della Redazione di Stato Quotidiano

Di:

Manfredonia . Nuovi nominativi segnalati, e altri volontariamente offertisi, per i Cavalieri di penna di StatoQuotidiano.

Come da tradizione, a fine anno e con la partenza del nuovo anno, sentiamo il dovere di ringraziare quanti hanno collaborato, sin dall’apertura, con la redazione della nostra testata giornalistica. Il ringraziamento è rivolto a chi scrive, a quanti realizzano filmati e servizi fotografici, a tutti gli operatori delle forze dell’ordine che diligentemente sono a disposizione per le nostre richieste di informazioni, a quanti ci segnalano un evento, a chi ci invia una foto-immagine.

A chi ci aiuta attraverso dei suggerimenti, a chi invia un contributo, a chi ci legge elogiandoci con un apprezzamento.

A quanti ci sostengono economicamente come sponsor, come inserzionisti, come amici con libere iscrizioni. Sono per noi i ‘Cavalieri della libera stampa di Stato Quotidiano’, grazie ai quali possiamo continuare il nostro cammino di ‘Libertà editoriale’.

Intanto, al 31 dicembre 2017 Stato Quotidiano.it (fonte: Alexa.com) si attesta tra i primi giornali in Regione Puglia, con 1.250.000 pagine lette ogni mese (circa 15.000.000 di pagine nel 2017).

Un ringraziamento particolare va a:

TUTTI I NOSTRI LETTORI

Ringraziamo

I dottori Pasquale e Giovanni Ognissanti, per il rilevante e documentato apporto editoriale reso gratuitamente alla nostra testata giornalistica

Chiara Piemontese, giovane stella settore fotografico e video

Gianni La Macchia – elettrauto

Bruno Guerra (La Verga)

Michele La Torre (Coop Santa Chiara)

Roberto Marchesani (BCC San Giovanni Rotondo)

Riontino Giovanni (Agridaniele)

Luigi Zino (Bramanthe)

Umberto Cosco (Mondadori)

Michele D’Isita – piccoli birbanti

Georgiana Buzatu (giornalista)

Anna Egidio ( Laboratorio – Orto Urbano)

Francesco Azzarone (inventore della pettola senza olio alla pizzeria Santa Maria Manfredonia (FG)

Bin Nunzio (paninomania)

Graziano Mingerulli (autocarrozzeria con noleggio auto)

Francesco Schiavone (Pro Loco Manfredonia)

Claudio Casalino (Consorzio Centro Commerciale del Gargano)

Saverio Mazzone (AgT)

Maurizio e Stefania Salvemini – Martellomare – Manfredonia

Andrea e Raffaele La Terza – ITALASCENSORI

Fausto Sessa (giornalista)

Agostino del Vecchio – Manfredonia (FG)

Aldo Caroleo – Manfredonia

Antonio Vovolo – ANASTASIA GAS E DISTRIBUZIONE CARBURANTI – ViaLE Padre Pio, SP 5816 – Manfredonia (FG)

Anna Pina Rinaldi per la dedizione al giornalismo da professionista – Manfredonia (FG)

Antonello Castriotta perché dopo tanti anni di successi ama il suo lavoro sempre di più (tutto il mondo dell’auto)

Antonello Scarlatella – Manfredonia

Antonio Del Vecchio – Rignano Garganico (FG)

Antonio Gabriele – Monte Sant’Angelo (FG)

Antonio Rignanese – Manfredonia (FG)

Antonio Tomaiuolo per aver creato da qualche chicco di caffè una torrefazione con optional di eccellenza e comodità

Antonio Totaro di OK Gomme, che ha saputo fare di se stesso un artigiano di qualità e un imprenditore con lo sguardo dritto nel futuro

Antonio Troiano, instancabile videoreporter, per la singolare passione per la fotografia – Manfredonia (FG)

Leonardo Facciorusso – AUTOCARROZZERIA FACCIORUSSO – Autocarrozzeria – Riparazione – Verniciatura Viale Padre Pio, Loc.Posta Del Fosso, – Manfredonia (FG)

Fratelli MANZELLA Loc. Posto del Fosso – Manfredonia

RINALDI PASQUALE – Soccorso stradale H24 – Autodemolizione – Ricambi usato SS 89, Km 163+500 – Manfredonia (FG)

Autosoccorso Stradale MANZELLA – Manfredonia (FG)

Cosimo e Michele Bisceglia – Bar Fiore – via Scaloria n. 95 – Manfredonia (FG)

Benedetto Monaco – giornalista – Manfredonia (FG)

Bernini – Gruppo negozi della provincia di Foggia e nord barese – informatica e uffici

BAR PROSIT di DI BARI MICHELE – Tabacchi – Ricevitoria Via Tribuna, 163 – Manfredonia (FG)

BIONDI INFISSI – Biondi Eros – Infissi – Porte blindate – Zanzariere – Tende da sole C. da Posta Garzia – Manfredonia (FG)

Bruno La Gatta per essere il più dinamico presidente di Eurocral Puglia – Foggia

Califano Srl – Gelsomino Damiano, Ciro e Marco – SP 58 Le Matine – Manfredonia (FG)

Carmine Totaro – Manfredonia

Cosimo Sipontino Del Nobile – Manfredonia

Paolo Riccardi – Manfredonia

Lorenzo Tivieri CASBAH – Pizzeria Viale Manfredonia, 3 – 71043, Siponto – Manfredonia (FG)

Antonello Castriotta * CASTRIOTTA AUTO Srl –S. S. 89 – km 170.100 Manfredonia (FG)

Claudio Castriotta per essere poeta, scrittore di racconti popolari e giornalista brioso – Manfredonia (FG)

Carmen Palma – Manfredonia

Daniela Iannuzzi – Orta Nova

Michele Ionata – Manfredonia

Libera Maria Ciociola – Manfredonia

Dario Montagano per essere imprenditore ma fedele alla sua terra e ai sodalizi di ogni estrazione sociale – San Severo (FG)

Luciano Di Bari – DI BARI AGRICOLTURA – Attrezzature agricole – Materiali, utensili e macchine – Strada provinciale 57 Scaloria – 71043 Manfredonia (FG)

Fabio La Macchia – Zapponeta (FG)

Ferruccio Gemmellaro – Manfredonia (FG)

Florian Lettl – Germania

Francesco Colletta per essere un uomo dalle qualità fisiche evidentemente superiori a tutti noi – Manfredonia/Mattinata (FG)

Francesco Granatiero – Manfredonia

Francesco Li Bergolis per essere promotore di iniziative sociale che aiutano il commercio e generano nuovi posti di lavoro

Franco Rinaldi per essere il cultore di storia e tradizione locale più amato in città – Manfredonia (FG)

Gaetano Vitulano per essere l’imprenditore locale che ha considerevolmente migliorato l’azienda di famiglia (Vitulano A&G) con distribuzione e punti vendita su tutto il territorio nazionale

Gerardo Zino per essere imprenditore creativo e avveniristico, per aver ideato iniziative brillanti che occupano oltre 60 unità lavorative

Gesuele Rosciano per le sue doti elevate socioculturali ma che tutti abbiamo notato – Manfredonia (FG)

Giulio Tomaiuolo – Foto Odeon – Manfredonia (FG)

Giuseppe Luigi Rinaldi – Manfredonia (FG) – Fraz. Montagna

Giuseppe Marasco – Manfredonia (FG)

Giuseppe Prencipe (Peppe Sfera) – Manfredonia (FG)

Grill Event – Michele Ciuffreda – via della Croce 1 – Manfredonia (FG)

Ines Macchiarola – San Severo (FG)

Ines Leplay per essere nel cast di Statoquotidiano da soli 8 mesi – Europa

Le Noci Parrucchieri per aver curato l’immagine di tanti artisti in tutta Italia – Manfredonia (FG)

Lino Troiano per essere eccellente imprenditore, presidente di società sportive e presidente di feste patronali tra le più amate della città

Luigi Starace – Manfredonia (FG)

Luisa Totaro – Manfredonia

Marco Bonni’ – Foggia

Massimo Nenna– viale G. Di Vittorio, 117 – Manfredonia (FG)

Matteo Borgia – Manfredonia (FG)

Matteo Ciociola per il prestigioso ruolo di presidente lavoratore condotto costantemente con semplicità e determinazione

Matteo Mancini – Italia

Matteo Nuzziello per dare amore e professionalità all’arte fotografica – Manfredonia

Matteo Starace – Manfredonia (FG)

Michelangelo De Meo – Manfredonia (FG)

Michele Prencipe – Manfredonia (FG)

Michele Rinaldi (Tenuta Rinaldi) che riesce a raccogliere successi da gran gala nonostante sia solo da pochi anni attivo nel settore della ristorazione

Michele Umbriano per le sue evidenti doti umanitarie – Manfredonia (FG)

Nico Baratta per essere giornalista h24 – Foggia

Nino Sangerardi – Bari

Paola Lucino – Foggia

Angela Caracciolo (Piro Party) – PIRO PARTY – Negozio autorizzato per vendita fuochi d’artificio – Articoli feste Via Torre dell’Astrologo, 8 – 71043 Manfredonia (FG)

Raffaele Salvemini per essere un appassionato ingegnere sempre disponibile a far conoscere i progressi dell’informatica – Manfredonia (FG)

Maria Pia Liguori – Red Hot srl –via Piave 78 – Foggia

Gaetano Vitulano – Risparmio Casa – Gruppo negozi della Puglia

Roberto Zino, più noto come Bernini per le qualità umane e imprenditoriali, profondo conoscitore di abitudini e costumi della nostra terra

Salvatore Clemente – Manfredonia (FG)

Salvatore Fratello per essere giovane giornalista emergente – San Severo (FG)

Salvatore Totaro per la capacità imprenditoriale dimostrata nei lunghi anni di carriera nel privato e nell’industria.

Salvatore Zino per le soluzioni informatiche distribuite in Puglia con la massima effFranco icienza e affidabilità

Saverio De Nittis, meritatamente premiato e insignito fotografo – Manfredonia (FG)

SERIGADGETS – Stampa serigrafica, tipografica – Pubblicità promozionale – Viale del Commercio, 31 – 71043 Manfredonia (FG)

Silvio Cavicchia – Manfredonia (FG) – (sezione cultura)

Simona Stega – Manfredonia (FG)

Sipontina Prencipe non solo per la cronaca sportiva e per il canto ma per la grande simpatia e determinazione che la distinguono – Manfredonia (FG)

Società Industria Lattocasearia S.I.L.A.C. Srl c.da Garzia – Siponto Manfredonia compreso dirigenti, impiegati e operai e addetti all’esterno.

Stefano Favale – Manfredonia (FG)

STOP & GO di VUOVOLO ANTONIO E C. – Bar Tabacchi – Distributore benzina, gasolio, gpl – Viale Padre Pio, SP 58 – Manfredonia (FG)

Michele Rinaldi – Tenuta Rinaldi –– c.da Garzia – Siponto – Manfredonia (FG)

Valentina Sapone per la brillante conduzione e direzione di Statodonna – Manfredonia (FG)

Vincenzo Maizzi per essere sempre pronto alle emergenze e a trasmetterci reportage – Foggia

Vincenzo Moccia per essere il bravo presentatore in ogni programma – Manfredonia (FG)

Vincenzo Riontino – Zapponeta (FG)

Vincenzo Starace – Manfredonia

Vincenzo Totaro per essere il regista plurilaureato ma di grande riservatezza – Manfredonia (FG)

Vinicola Sanpaolo – Manfredonia (FG) – Cerignola (FG) – Matteo Ferri

Vittoria Gentile per la rinomata preparazione e per la disponibilità – Manfredonia (FG)

…e tutti coloro che ci hanno destinato e destinano anche un solo minuto della propria giornata a StatoQuotidiano.

Un grazie a tutti, auguri sinceri per il 2018.