PH ENZO MAIZZI - ELIZABETH (FOGGIA, 01 GENNAIO 2018)

Di:



Foggia. E’ Elizabeth Pia Romano la prima nata in Provincia di Foggia nel 2018. Elizabeth pesa 2,770 kg ed è nata alle ore 2.47 nel reparto di ostetricia degli Ospedali Riuniti di Foggia. La mamma si chiama Annalisa Ruberto, il papà Nicola. Elizabeth si unisce al fratellino Leonardo di 16 mesi. FOTOGALLERY ENZO MAIZZI



Foggia, Elizabeth la prima nata del 2018 ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.