Foggia, in visita urgente ai Riuniti detenuto tenta la fuga

Di:

. UN giovane detenuto di nazionalità italiana ha aggredito due poliziotti penitenziari componenti della scorta tentando la fuga all’interno del pronto soccorso, durante una visita urgente negli Ospedali Riuniti di Foggia

Lo rende noto alla stampa il vicesegretario generale del Sindacato di Polizia Penitenziaria, Daniele Capone: “Con le sezione detentiva ospedaliera presso la struttura, non si comprendono le ragioni per cui i medici preferiscono avere i detenuti nel pronto soccorso anche per giorni interi, creando un serio e potenziale rischio anche per gli altri pazienti e per i loro familiari. Solo grazie all’alta professionalità degli Agenti in servizio della Polizia Penitenza il detenuto è stato rincorso e ammanettato scongiurando il peggio”.

Redazione StatoQuotidiano.it