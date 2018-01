Il sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi (ph matteo nuzziello)

”Avremmo voluto aprire l’anno con un messaggio diverso, ma ci troviamo costretti a denunciare un’azione abietta, segno di assoluta ignominia. Stigmatizziamo con forza tale fotomontaggio, che porta il chiaro simbolo dei 5 STELLE. Questo vile atto di violenza verbale ricalca il tipo di atteggiamento e comunicazione di chi negli ultimi anni cerca solo di distruggere il sistema democratico, demolendo tutto e tutti per una manciata di voti. Piena solidarietà al sindaco Angelo Riccardi e all’Istituzione che rappresenta. Il nostro costante impegno rimarrà sempre quello di garantire un dibattito politico che conservi sempre il rispetto e la correttezza istituzionale e personale, che non devono mai venire meno”. Lo scrive in una nota il Partito Democratico – Manfredonia. Il Movimento 5 Stelle ha preso “ufficialmente le distanze” dall’utilizzo del logo del movimento sul fotomontaggio. Fotomontaggio contro Riccardi, condanna PD Manfredonia ultima modifica: da

