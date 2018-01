Di:



Manfredonia, 1 gennaio 2018. Tradizionale bagno di Capodanno a Manfredonia, in area “L’Isola che non c’e'” in localita’ Acqua di Cristo. Un gruppo di “temerari” cittadini hanno salutato il nuovo anno tuffandosi nelle acque del Golfo. Numerosi i passanti che hanno immortalato il bagno fuori stagione, che segue quello del recente Natale alla “Cunzaria”. Redazione StatoQuotidiano Fotogallery Saverio de Nittis Manfredonia, bagno di Capodanno all’Isola che non c’e’ ultima modifica: da

