Manfredonia, incendio doloso in area Ipogei Capparelli (FOTO)

INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO, MANFREDONIA (ST)

Manfredonia, 01 gennaio 2017. INCENDIO doloso nel pomeriggio, verso le ore 18, all’interno degli Ipogei Capparelli, “complesso cimiteriale costituente un vero e proprio suburbio nella parte sudoccidentale della città tardo-antica e altomedievale di Siponto”. Ignoti hanno incendiato erba secca e canneti. Immediato l’intervento degli agenti della Polizia locale, che hanno scongiurato il propagarsi dell’incendio. Richiesto l’intervento del 115 e del custode del sito per l’apertura del cancello per consentire l’ingresso dei vigili del fuoco. All’interno degli Ipogei Capparelli si è svolto nei giorni scorsi la rappresentazione di un presepe vivente. fotogallery









