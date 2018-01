Botti Capodanno (st - webinfor@) immagine d'archivio

Di:



Foggia, 1° gennaio 2017. GLI agenti del Commissariato di Manfredonia e del Reparto Prevenzione Crimine, il 30 dicembre 2017, hanno proceduto al controllo di una bancarella sita sulla pubblica via; al termine del predetto controllo, il soggetto che effettuava la vendita di materiale esplodente, G.A., classe 1985, di Manfredonia, è stato denunciato in stato di libertà per i reati di fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti e omessa denuncia di materie esplodenti. Sulla bancarella e nell’auto dell’uomo è stato rinvenuto materiale esplodente di vario genere (bombe carta, petardi, batterie di diverso tipo di prodotti pirici), per un totale di 150 Kg di massa attiva, venduto illegalmente. Tutto il materiale esplosivo, l’autovettura e una somma di denaro, provento della vendita illecita, sono stati sottoposti a sequestro. Redazione StatoQuotidiano.it Manfredonia, vendita bombe carta petardi e batterie: denunciato 32enne ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.