“Ecco come abbiamo trascorso il Capodanno a Manfredonia” (VIDEO)

Il cenone del 31 dicembre a casa con la famiglia come da tradizione, il bilancio di questo 2017 appena finito non del tutto positivo per ciò che riguarda il modus vivendi e la politica sipontina: è questo il leit motiv che accompagna i manfredoniani nell’ultimo giorno dell’anno.

Qual è quindi il primo desiderio per il 2018 appena arrivato?

Poter vedere finalmente rinascere la città di Manfredonia affinché il benessere economico torni a dare speranza alle tante famiglie che vivono stringendo la cinghia ponendo così fine al triste esodo di tanti giovani, la salute e un lavoro più o meno stabile per altri; desideri tanto agognati che in alcuni casi dovrebbero rappresentare la normalità ma che ormai sono diventate mete lontane.

“Rispetto allo scorso anno, trovo Manfredonia peggiorata, più sporca: vivo ad Ancona da 20 anni e sono andato via per esigenze lavorative e mi piacerebbe tornare nel mio paese e vederlo più vivo ed organizzato”, dice un giovane sipontino.

“Ho lavorato in vari Paesi europei ed ora in Germania, qui a Manfredonia siamo molto indietro sotto vari aspetti: aiuti ai bambini in difficoltà anche se non c’è busta paga come avviene da altre parti”, sottolinea un altro sipontino tornato qui in occasione delle feste natalizie.

“Spero che il 2018 sia sereno e tranquillo come il 2017”, placidamente affermano altri.

Necessaria è la rinascita di Manfredonia ma altrettanto importante è il ridestarsi chi ci vive e tiene alla sua città.

AD MAIORA SEMPER!

Buon 2108

A cura di Libera Maria Ciociola

videoriprese a cura di Chiara Piemontese