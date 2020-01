Energas a Manfredonia, spallata dal Tar “Inammissibile risarcimento del danno”

Bari, 01 gennaio 2019. “A fronte della descritta cornice sistematica e normativa, riconoscere il diritto di parte ricorrente all’attuazione del giudicato formatosi sulle pronunce in epigrafe equivarrebbe a ripristinare una situazione soggettiva non più conforme allo stato di fatto e di diritto nelle more prodottosi. Da ultimo,, non essendo la stessa sorretta da adeguato supporto probatorio e non essendo tale negligenza in alcun modo imputabile all’Ente resistente, in quanto totalmente estraneo ai procedimenti di cui si discute“.

Dopo le recenti bocciature dei ricorsi presentati dalla LIPU Capitanata, Caons e Comune di Manfredonia, con atto pubblicato il 31 dicembre 2019, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima; Presidente Angelo Scafuri) – definitivamente pronunciandosi sul ricorso – , ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’Energas S.p.A., contro il Comune di Manfredonia, e la Regione Puglia, non costituita in giudizio, per l’ottemperanza:

– alla sentenza del T.A.R. Puglia, sede di Bari, Sez. I, n. 3750/2004, confermata dalla decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5123/2009;

– nonché alla sentenza del T.A.R. Puglia, sede di Bari, Sez. I, n. 3456/2001, confermata dalla decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3975/2002, a sua volta confermata, in sede di giudizio di revocazione, dalla decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5499/2003;

e per il consequenziale accertamento della nullità

ovvero

per l’annullamento

– delle delibere del Consiglio Comunale di Manfredonia del 17.09.2015, n. 27 e n. 28, pubblicate all’Albo Pretorio a far data dal 6.10.2015;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi comprese, per quanto occorrere possa:

la delibera del Consiglio Comunale di Manfredonia del 15.04.2015, n. 15; il parere di non conformità urbanistica espresso dal Comune di Manfredonia in seno alla conferenza di servizi istruttoria indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito del procedimento per l’autorizzazione del progetto della società ricorrente ai sensi degli artt. 57 e 57-bis del D.L. n. 9.02.2012, n. 5 (conv. In L. 4.04.2012, n. 35); la nota n. AOO-145/010107 DEL 21.10.2015, con la quale il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia ha inviato il proprio parere in merito all’iniziativa, evidenziando di ritenere “che la realizzazione dell’impianto così come proposto contrasta con il piano di gestione e con le misure di conservazione vigenti e possa essere causa di una nuova procedura di infrazione interferendo con quanto attuato per risolvere la condanna inflitta allo Stato Italiano dalla Corte di Giustizia europea (sentenza della Corte II Sezione del 20.09.2007)”; e, nei limiti che si diranno, la delibera della Giunta Regionale della Puglia del 16.02.2015, n. 176, recante l’approvazione definitiva del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale;

nonché

per l’integrale risarcimento dei danni patiti e patendi da parte della società ricorrente per il protrarsi dell’illegittimo impedimento alla realizzazione del proprio progetto industriale.

ATTO INTEGRALE – 01741/2019 REG.PROV.COLL