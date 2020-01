Foggia, 01 gennaio 2020.

Ieri pomeriggio, per cause ancora al vaglio della Polizia Locale, una Polo ed una Golf sono entrate in collisione in via Bonante in prossimità dell’incrocio con via Castelluccio.

Dopo l’urto, le auto si sono schiantate contro due auto in sosta e, in una dinamica ancora da ricostruire, è rimasto coinvolto anche un pedone che stazionava lì vicino. L’uomo, un foggiano di 65 anni, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dove i medici lo hanno ricoverato in prognosi riservata.