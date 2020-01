Il tradizionale bagno di Capodanno a Manfredonia (2020 – foto)

Quest’anno il tradizionale bagno ben augurante di Capodanno tenuto solitamente dal gruppo di amici che frequenta da anni durante il periodo estivo la scogliera denominata: “L’Isola che non c’è” (meglio conosciuta sotto il nome di “Lido Oronzo”) ha visto la partecipazione in solitaria del bravo sub di Manfredonia Matteo Monacis.