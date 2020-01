Manfredonia, batteria “scoppia male” in Piazzetta: ragazza ustionata

Manfredonia, 01 gennaio 2019. A casa di una “batteria scoppiata male” in Piazzetta, una ragazza di Manfredonia è rimasta lievemente ustionata, ieri, a una gamba.

A rendere noto i fatti un testimone presente ieri notte in Piazza Mercato.

“Non so chi sia stato ad accenderla e non vorrei neanche esporre denuncia“, dice il giovane a StatoQuotidiano. “Vorrei solo che questa cosa finisca qui. La gente deve capire che certi botti non si possono accendere intorno a centinaia di persone e soprattutto in luoghi pubblici. Diciamo che ieri è andata bene, che le ferite sono state contenute. Nonostante questo, a nche se ha lasciato piccole ustioni, ci hanno rovinato il Capodanno e, sicuramente, poteva andare peggio.”

“Per fortuna i botti scoppiati ad altezza del suolo”

“Per fortuna – dice ancora il ragazzo – i botti sono scoppiati ad altezza del suolo, perché se scoppiavano più in alto qualcuno poteva anche perdere un occhio”. “La ragazza piangeva dal dolore, dopo è stata accompagnata nella sua abitazione”.

La folle notte di Capodanno a Manfredonia

Ma il racconto sui botti del Capodanno 2020 a Manfredonia non finisce qui.

“Dopo che io e miei amici abbiamo accompagnato la ragazza a casa, nel ritorno abbiamo visto cose oscene: ho visto un ragazzo buttare una cipolla dentro il portapiante di un negozio nei pressi della villa comunale, facendo spaventare tutta la gente presente nell’area ( la bomba è esplosa a pochi metri dalla gente 2/3 metri). Poi ho visto un altro ragazzo accendere una cipolla di fronte la Chiesa stella e buttarla in aria come se fosse niente, quella cipolla poteva andare in testa a qualcuno o in mezzo a gruppo di gente e farli veramente male”.