Manfredonia. Daniele “Da Salvini a Pelù, abbiamo conquistato l’Italia con i sapori del Gargano”

Manfredonia/Foggia. “Gestiamo catering sull’intero territorio italiano, attraverso chef prettamente pugliesi. Siamo in diretto contatto con i più rinomati chef stellati su Roma. Siamo una piccola azienda ma abbiamo conquistato la Capitale con i sapori del Gargano“.

Lo dice a StatoQuotidiano il sig. Daniele Colaianni, originario di Manfredonia, socio della Azzurra pescheria, “Rivenditore Esclusivo ad alto livello qualitativo! Per palati raffinati. Catering per eventi di ogni genere“. “Da oltre 20 anni ci occupiamo di servire la migliore qualità del pescato Adriatico, esclusivista nelle migliori razze di pesce pregiato. Ci contraddistinguiamo per la s erietà e certificazione del prodotto. Un retroscena di gusto,passione e creatività per la qualità dell’ottimo pescato che il golfo possiede e noi con cura ve lo offriamo nei nostri banchi, dotati di personale estremamente qualificato capace di gestire totalmente servizi di catering su grande scala”. “Siamo presenti a Foggia in via Tugini – dice Daniele – io sono socio della società e figlio di Mimmo Colaianni. Siamo fornitori ufficiali della Pergola di Roma, Heinzbeck 3 stelle Michelin ad oggi classificato come numero 1 al mondo”. “Tra i nostri estimatori: anche Salvini e quest’anno Piero Pelù”.

“Io ho scelto di ritornare a Manfredonia per lasciare una vita al nord e per far fiorire un attività di famiglia fregandomene del controsenso. Sono un semplice pescivendolo ma ho creduto sempre in ciò che faccio”.

(Il leader della Lega Salvini con Daniele Colaianni) “Non bisogna sempre criticare il nostro territorio. Un grande insegnamento di mio padre è di agire piuttosto che stare a farsi le p…..”. “Io ci ho creduto e ho preso ciò che avevo ed ho sempre cercato di renderlo migliore. E se Heinzbeck vuole me, un motivo ci sarà”.

(messaggio privo di attribuzione commerciale)