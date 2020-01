Riapertura reparto di pediatria a San Severo, soddisfazione Lega

Il 24 dicembre il direttore generale Vito Piazzolla, comunicava con una delibera la temporanea chiusura del reparto di pediatria a San Severo senza indicare l’eventuale data di riapertura.

Nonostante il sindaco, per sua dichiarazione, era già al corrente della chiusura temporanea, non ha diramato alcun comunicato che permettesse alla cittadinanza di essere informata della temporanea chiusura, creando non pochi disagi all’intera comunità.

Dopo un week end pieno di contestazioni da parte della Lega San Severo e dei cittadini sanseveresi, per il vergognoso provvedimento tenuto nascosto dal sindaco Miglio, finalmente il direttore generale Piazzola riesce a trovare una soluzione quindi comunica la riapertura del reparto da domani 1 gennaio 2020 e noi ci auspichiamo che questa volta sia definitiva, anche se rimangono alcuni dubbi su questa chiusura natalizia del reparto di pediatria.