Manfredonia, 01 gennaio 2020. Come avvenuto per un evento a Vieste ma anche altrove, come avvenuti per alcune feste in Italia, polemiche sui social per alcuni assembramenti nei giorni festivi a Manfredonia.

In un video che circola in rete si vedono infatti gruppi di ragazzi, la maggior parte minori e alcuni senza dispositivi di protezione, parlare e bere insieme il 30 dicembre lungo Corso Manfredi.

Nel video in questione, che farebbe riferimento a immagini riprese verso le ore 21, ci sono dei fuochi d’artificio che “accompagnano” la serata.

“Noi non siamo tornati a Manfredonia“, dice un ragazzo. “Abbiamo cercato di rispettare tutte le misure, abbiamo rinunciato di vedere i nostri cari per la sicurezza di tutti, evitando di tornare dal Nord e da altre Regioni”.

“Poi vediamo queste scene, gruppi di ragazzi che passano le serate per il corso come se fosse la festa patronale e ci chiediamo: ma n’è valsa la pena?”.

Si ricorda come, in base al cd ‘Decreto Natale“, “nei giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio 2021 è possibile spostarsi liberamente, fra le 5 e le 22, all’interno del proprio Comune: conseguentemente sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali”.

“Il 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le zone arancioni”.

