Monte Sant’Angelo, 01 gennaio 2020. “Nei giorni scorsi ignoti hanno squarciato le gomme all’automobile del Vicesindaco e assessore ai lavori pubblici e urbanistica del Comune di Monte Sant’Angelo, Michele Fusilli.

Avviso Pubblico, nell’esprimere la più sentita vicinanza e solidarietà al Vicesindaco del Comune di Monte Sant’Angelo, Michele Fusilli e a tutta l’amministrazione comunale, auspica che le Forze dell’ordine facciano luce in tempi rapidi sulla vicenda, assicurando i responsabili alla giustizia.

Da anni la nostra Associazione monitora e registra purtroppo un costante aumento dei casi di intimidazioni e minacce nei confronti di amministratori e funzionari pubblici.

Minacciare un amministratore locale significa colpire un’intera comunità. Questi vili episodi non possono essere ignorati o peggio vissuti nell’indifferenza generale, ma vanno sempre denunciati con forza e chiarezza, affinché mai venga meno la possibilità per un amministratore di esercitare il proprio mandato senza indebite pressioni, in un ambito di sana democrazia”.

AVVISO PUBBLICO, 01 GENNAIO 2021