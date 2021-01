Corte dei Conti,Matera 2019 tra criticità e aumento del turismo

Bari, 01 gennaio 2020. “Si è avuto cura di accertare criticità nella utilizzazione dello strumento della Fondazione di partecipazione per la gestione degli eventi connessi a Matera 2019 nonché dei finanziamenti pubblici, riscontrare la mancanza di un puntuale controllo esterno dell’attività della Fondazione Matera Basilicata 2019 sulla gestione dei fondi, sul costo del personale dirigenziale, ritenere acclarata la deficitarietà del sistema di accertamento e riscossione della tassa di soggiorno dovuta al Comune di Matera”.

E’ quanto si legge nella relazione della Corte dei Conti,sezione di controllo per la Basilicata( Camera di Consiglio : presidente Michele Oricchio,Rocco Lotito,Luigi Gianfranceschi,Michele Minichini) su Matera capitale europea 2019,analisi dei flussi finanziari occasionati dalla realizzazione dell’evento con attenzione a quelli impiegati per il funzionamento della Fondazione Matera Basilicata 2019 e a quelli connessi alla riscossione dell’imposta di soggiorno.

Durante l’anno 2019 la Fondazione(partecipata da Regione Basilicata,Comune e Provincia di Marea, Università degli Studi della Basilicata,Camera di Commercio della Basilicata) ha organizzato 1228 eventi,il 66% in Matera e il 34% sul territorio lucano. Oltre il 50% sono stati multidisciplinari,gli spettacoli dal vivo in numero di 1105 tra musica danza teatro e circo. Le manifestazioni articolate in 77 progetti di cui 26 a cura dei Project Leaders,ovvero associazioni culturali e imprese sociali lucane che hanno realizzato una parte importante del Dossier finale di candidatura.

Complessivamente il contributo della Fondazione ai Project Leaders ha avuto un valore di 5.572.000,00 euro pari all’80% del totale di ciascun progetto in coproduzione.

Si segnala che una delle operazioni di maggior successo e richiamo “è stata quella delle quattro Grandi Mostre sia per la qualità artistica offerta sia per il lavoro sull’allestimento e rifunzionalizzazione degli spazi messi in campo con il Polo museale regionale della Basilicata”.

I magistrati contabili osservano che “ l’imputazione delle ingenti somme utilizzate per l’evento “per centri di costo” non sia del tutto rassicurante in ordine alla corretta e efficiente utilizzazione delle risorse pubbliche assegnate mancando un sistema di controllo di tali organismi”.

Emerge che il costo del personale sostenuto dalla Fondazione, a settembre 2020, è di 3.864.237,63 euro di cui 1.575.308,55 per le figure dirigenziali e 2.113.291,10 per quelle amministrative.

La situazione operativa della Fondazione consta delle seguenti entrate : Governo nazionale euro 33.250.000,00,Unione Europea euro 1.500.000,00,Città di Matera euro 5.200.000,00,Regione Basilicata euro 25.000.000,00 ,altri Enti euro 2.000.000,00. Le spese nella misura di 50.024.820,55 euro a fronte di una previsione di euro 51.980.000,00.

Nel 2020 la Fondazione ha contrattualizzato 15 nuovi lavoratori a tempo determinato con scadenza 31 dicembre 2020 per 11 di essi e 4 nel 2021.”Non può non rilevarsi—scrive la Corte dei Conti—come si tratti di nuove assunzioni intervenute a manifestazione conclusa e con un crollo delle presenze turistiche dovute alla pandemia Covid 19”.

Le strutture ricettive presenti nella Città dei Sassi nel 2018 hanno avuto 348.628 ospiti e nel 2019 450.581.Quindi si è registrato un accrescimento costante trainante per l’intera regione che è cominciato negli anni precedenti e che nel 2019 ha portato a un numero di 730.434 ospiti.

Non incoraggianti le cifre sulla presenza con una permanenza media di poco meno di due giorni e un tasso di occupazione delle stanze al 55% che “non può non suscitare dubbi sulla capacità complessiva, anche destagionalizzata, della città di Matera”.

La tassa di soggiorno viene istituita dal 2012 al 2019 dai Comuni di Matera,Maratea,Bernalda,Pisticci, Nova Siri,Policoro e Scanzano Jonico. Il Comune che ha avuto il maggior gettito dal 2012-2018 è stato Matera .La moltiplicazione di incassi,2018-2019, deve essere in parte ricondotta anche alla maggiorazione dell’imposta oltre che alla crescita delle persone che vi hanno soggiornato(anno 2019 : italiani 275.377,stranieri 112.781).L’entità delle somme riscosse dal Comune ammontano a 1.060.598,70(anno 2018) e 1.594.184,57 nel 2019.

I Magistrati “ hanno cercato di accertare la regolarità del riversamento delle imposte di soggiorno da parte delle strutture alberghiere ma con scarsi e sorprendenti risultati in quanto è emersa la difficoltà per l’Ente titolare del credito tributario ad effettuare i dovuti riscontri”.

In merito alle azioni intraprese per il recupero di quanto eventualmente versato il Municipio di Matera in una nota specifica che “ è stata comunicata l’impossibilità,da parte del Servizio Tributi, di verificare eventuali responsabilità patrimoniali dei gestori delle strutture ricettive che non hanno provveduto al riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta soggiorno atteso che i soggetti interpellati (Questura e Apt,agenzia per il turismo) hanno entrambi negato la trasmissione dei dati richiesti giustificata per motivi di privacy(la Questura) e motivi legati a utilizzo dei dati esclusivamente statistici(l’Apt)”.

“Sembra confermarsi—mette in luce la Corte dei Conti—un gravissimo vulnus nel sistema di accertamento imposta di soggiorno dovuta in quanto il Comune non si è curato—a distanza di anni dalla sua istituzione—di creare un sistema di banca dati connesso con le strutture responsabili della esazione dell’imposta che consenta la verifica tempestiva degli introiti dovuti e di quelli versati…Va inoltre evidenziato come una banca dati aggiornata rappresenterebbe un eccellente strumento di verifica anche per la Corte dei Conti chiamata a riscontrare l’adempimento puntuale degli obblighi gravanti sugli albergatori”.

Il referto della Corte verrà inviato a presidente del Consiglio regionale della Basilicata , presidente della Giunta regionale lucana e Comune di Matera i quali per quanto di competenza devono comunicare, entro sei mesi, le misure conseguenti adottate.