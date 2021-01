Giuseppe Ippolito, direttore scientifico del’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani, è molto preciso nel fare una previsione su quanto ancora avremo a che vedere con il Coronavirus.

Bene il vaccino, ma sarà ancora stop assembramenti

Secondo Ippolito, il Covid «continuerà a tenerci compagnia almeno fino al primo trimestre del 2022, quando finiranno tutte le vaccinazioni». La scienza è stata fin da subito piuttosto chiara nel precisare che il vaccino è una conquista di grande portata, ma non basterà a sconfiggere definitivamente il virus. «Nonostante le vaccinazioni non possiamo pensare che torneremo ai sistemi come erano prima. Quei livelli di assembramento non sono più possibili», ha detto Ippolito, durante un webinar organizzato dal Consiglio regionale del Lazio, nell’ambito del quale è stato presentato il piano regionale vaccinazioni. (fonte laleggepertutti).