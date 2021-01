Dati Aifa, Oltre 17 mila i vaccinati. 555 in Puglia

Bari, 01 gennaio 2021. Sono 17 mila e 291 i cittadini italiani vaccinati. Tra questi oltre 15 mila operatori sanitari, 890 e 754 tra personale non sanitario e ospiti delle strutture residenziali.

E’ quanto si apprende dagli ultimi dati dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) aggiornati, al 31 dicembre 2020.

555 sono invece le somministrazioni effettuate in Puglia su un totale di 21. 955 dosi consegnate. Al top della classifica regionale: Bolzano, Lazio, Umbria e Friuli Venezia Giulia.

Il 27 dicembre sono state consegnate 9.750 dosi di vaccino interamente somministrate. Mentre il 30 e il 31 dicembre sono state rispettivamente consegnate un totale di 369.775 e 110.175 dosi di vaccino. Le somministrazioni di 470.950 dosi di vaccino su tutto il territorio nazionale sono iniziate il 31 dicembre.

“È ufficialmente iniziata in Puglia la campagna di vaccinazione contro coronavirus. L’inizio era previsto a gennaio, ma abbiamo anticipato i tempi”. Così il Presidente della Regione Puglia all’indomani dell’inizio della Fase 1 avvenuta il 31 dicembre.

Il Governatore spiega di essere “partiti contemporaneamente in tutta la regione con 26 punti di vaccinazione attivati sul territorio regionale e 1558 dosi somministrate in questa prima giornata, il triplo rispetto al V-Day del 27 dicembre. Oggi si comincia con operatori sanitari e residenti nelle RSA, cioè con coloro che stanno in prima linea e quelli che sono più fragili e suscettibili di malattia grave.

Nell’ambito degli operatori sanitari, la cabina di regia regionale ha anche stabilito 4 gruppi di priorità, in relazione ai rischi dell’esposizione individuale. È una grande emozione vedere in fila per il vaccino medici, infermieri, operatori 118 e sanitari, insomma chi si sta battendo da quasi un anno senza sosta”.

“Una squadra unita – conclude Emiliano – che sta dando il massimo per il bene comune”.

(i.m. per StatoQuotidiano.it, 31/12/2020)