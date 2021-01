STATOQUOTIDIANO , ore 12.04). Manfredonia, 01 gennaio 2021. “ Assurda è la vicenda che hanno dovuto affrontare i commercianti di corso Manfredi che, nel mese di agosto e settembre, si sono visti recapitare ingiustamente una serie di multe per aver violato l’obbligo di Ztl esistente nel centro storico sipontino”.

“Gli stessi che in buona fede circolavano all’interno dell’area con appositi permessi rilasciati dall’amministrazione comunale si vedevano ingiustamente sanzionati sebbene non avessero MAI conosciuto la decisione del Comune di revocare i permessi e, quindi non avessero mai adottato comportamenti in violazione del codice della strada”.