L’anno della rinascita. Gli auguri dei sindaci del Gargano nord per il 2021

Gargano, 01.01.2020. Un nuovo anno di rinnovamento, dopo un 2020 intenso, che resterà sotto molti aspetti epocale a causa della pandemia. La speranza di ritornare alla libertà, agli affetti, alle chiacchiere per strada, agli spostamenti. È ciò che hanno auspicato i sindaci del Gargano nord nei messaggi d’auguri rivolti alla cittadinanza attraverso i social. Aspettative che sembrano ormai vicine grazie alla somministrazione, in tutta Italia, del vaccino anti Covid.

“Auguro a tutti un anno migliore di questo che ci sta (finalmente) lasciando”. Queste le parole del sindaco di Ischitella Carlo Guerra che trovano affinità con gli auguri del sindaco di Peschici Francesco Tavaglione: “Auguro, semplicemente, un 2021 colmo di Salute”.

Non sono mancati gli auguri agli operatori sanitari, come quelli del sindaco di Cagnano Varano Michele Di Pumpo: “Auguro a tutti i medici e sanitari, impegnati in prima linea in questa dura lotta, di ritrovare anche loro tranquillità e la serenità, e ricominciare a lavorare con un grande, enorme peso in meno, perché lavorare tutti i giorni, h24, con il terrore di venire contagiati non é bello”.

Il sindaco di Carpino Rocco Di Brina, in un video comunicato, ha riferito che, nonostante la situazione di emergenza sanitaria, l’amministrazione si è impegnata a completare e portare avanti dei progetti, preannunciando il completamento per il 2021 di vari lavori in esecuzione nel territorio di Carpino. Di Brina inoltre ha augurato il ritorno ad una vita normale, per il mondo intero.

“Dalle difficoltà, dalle situazioni più dure, anche quelle che appaiono impossibili, si rinasce – è quanto ha scritto il sindaco di Rodi Garganico Carmine D’Anelli, proseguendo – E in quella rinascita c’è il seme del cambiamento dal quale germoglia una forza nuova, che ci rende migliori. A ciascun cittadino, dunque, auguro un anno nuovo di piena salute, per essere presente alla vita, e di forza, per affrontarla, qualsiasi potranno essere le sfide che vorrà riservarci”.

Articolo di Valerio Agricola