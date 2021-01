“Lavoratori della Sisecam al fianco dei dipendenti della Medir Bulloni”

“Solo chi ha combattuto può capire. I lavoratori della Sisecam al fianco dei lavoratori della Medir Bulloni di Castellammare di Stabia”

La RSU della Sisecam flat glass south Italy esprime piena solidarietà agli operai della Merid bulloni di Castellammare di Stabia, per la scellerata scelta della proprietà di spostare la

produzione nel sito del nord.

Nell’augurarvi un buon fine anno vi siamo virtualmente vicini consolidando il concetto che noi operai rappresentiamo una parte del sud che ha voglia di riscatto e combatte nell’affermare il principio della dignità strappata da scelte senza senso , che vanno sempre nello stesso verso a svantaggio dell’amato sud. Con la lotta per la tutela del posto di lavoro dimostriamo a tutti che siamo quel sud che non si piange addosso, non si aspetta

assistenzialismo, ma con tanta forza e coraggio difendono il territorio nel tutelare il proprio posto di lavoro.

Ci auguriamo che il 2021 possa illuminare la proprietà nel rivedere la scelta di chiudere lo stabilimento di Castellammare di Stabia e possa ridare a voi operai la tranquillità persa per una sbandata di imprenditori mal consigliati.

LA RSU SISECAM FLAT GLASS SOUTH ITALY

Michele Prencipe Massimo Ciuffreda Antonio Angerillo