Manfredonia. Appello H.E.R.: “Paola cerca casa, per favore aiutiamola” (VIDEO)

(RADIO MANFREDONIA CENTRO – STATOQUOTIDIANO, ore 16). Manfredonia, 30 dicembre 2020. Da che mondo e mondo, la casa ha rappresentato sempre un luogo di sicurezza, “sacro” direi, un tetto sotto il quale vivere con i propri affetti con i quali dividere emozioni ed esperienze di vita.

Già la vita: una grande incognita che merita, tuttavia e nonostante tutto, di essere vissuta. Ebbene, a volte, sembra che la stessa vita voglia accanirsi contro talune persone, già di per sé provate da esperienze poco edificanti.

‘Ebbe il coraggio di affermare la propria omosessualità, in un periodo in cui vi era una autentica “caccia alle streghe” per chi si fosse dichiarato tale’

E’ il caso di Paola Castriotta, conosciuta a Manfredonia, soprattutto perché, quasi un cinquantennio fa, ebbe il coraggio di affermare la propria omosessualità, in un periodo in cui vi era una autentica “caccia alle streghe” per chi si fosse dichiarato tale, quando in America era già normalità parlare di “ terzo sesso”.

Paola, rischia seriamente di trovarsi per strada, poiché le è stato notificato un diniego per finita locazione, dopo 4 anni di permanenza nella propria abitazione, in quando, il proprietario della stessa, ha necessità di adibirla ad uso personale.

Paola, da diversi mesi, grazie all’auto di alcuni amici, visita degli immobili, ma secondo quanto raccontato, le negherebbero la possibilità di affittarli, a causa della sua “diversità” o per essere più diretti della sua omosessualità.

In effetti, come recita un bellissimo brano composto da H.E.R., una bravissima artista sipontina, in effetti, “Il mondo non cambia mai” (vedi video in basso), difatti, pur vivendo nell’anno 2020, vi sono ancora persone che nutrono sentimenti di omofobia del tutto inaccettabili.

Paola, gode del reddito di cittadinanza, quindi può tranquillamente pagare la pigione, per quello che lei chiama “un buco”, l’importante è che non finisca per strada.

Ecco, concludo con una esortazione ed un appello ai puri di cuore, come diceva Gesù.

Aiutiamo Paola a trovare una casa, una piccola dimora, anche una sola stanza che possa restituirle quella tranquillità che ha perso da circa un anno. In fondo Paola è sola con il suo inseparabile cagnolino, non chiede altro che ti poter vivere e dignitosamente sotto un tetto.

Le nostre redazioni sono a disposizione per eventuali proposte in soccorso di Paola.

A cura di Antonio Castriotta (RADIO MANFREDONIA CENTRO – STATOQUOTIDIANO)