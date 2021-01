Manfredonia, in fiamme mezzi e parte capannone “Partesa” (VIDEO)

(STATOQUOTIDIANO, ore 19.18). Manfredonia, 01 gennaio 2021. Come confermato a StatoQuotidiano, in fiamme alcuni mezzi e parte del capannone dell’azienda Partesa, “Unità Operativa di Macchia di Monte Sant’Angelo”, con locali siti lungo la Strada Statale 89, Km 161+700.

Sul posto alcune squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Manfredonia e di Foggia. Presenti anche i Carabinieri del Comando Compagnia di Manfredonia.

Non chiare le cause alla base dell’incendio. Le fiamme hanno colpito inizialmente alcuni mezzi presenti nell’area, per poi estendersi verso il capannone.

Si ricorda come l’azienda si occupa di fornitura di bevande all’ingrosso.

In attesa delle cause ufficiali alla base dei fatti, si tratta della seconda attività commerciale colpita in giornata in Provincia di Foggia. La prima era stata una pizzeria a Foggia contro la quale ignoti hanno esploso una bomba carta. I fatti, in questo caso, sono avvenuti in via Sant’Antonio a Borgo Croci, periferia della città.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it