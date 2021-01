Report vaccini: Oltre 34 mila vaccinati in Italia. 1.500 in Puglia, quasi il 6%

Bari, 01 gennaio 2020. Sono 1504 i cittadini pugliesi vaccinati, 605 donne e 724 uomini, pari quasi al 6% della popolazione campione presa a riferimento su un totale di 25.855 dosi totali consegnate.

E’ quanto è possibile apprendere dall’ultimo aggiornamento del report vaccinale ministeriale divulgato attraverso i suoi canali ufficiali.

In Puglia, come nel resto d’Italia, la vaccinazione in base a fasce di età è stata così suddivisa a livello quantitativo: 143 dosi hanno riguardato una popolazione compresa tra i 20 e 29 anni, 232 somministrazioni hanno attinto individui tra i 30 e 39 anni, 264 tra i 40 e 49, 320 tra i 50 e 59, 187 tra i 60 e 69.

Mentre sono 19 quelli di età compresa tra i 70 e 79 anni, 27 hanno riguardato over 80enni, e infine 17 over 90enni.

Secondo il Piano Vaccinazioni presentato, a dicembre, dal Ministro della Salute Roberto Speranza, sono oltre 215 milioni le dosi disponibili in base agli accordi stipulati, e dopo autorizzazione dell’EMA e dell’AIFA (stima aggiornata al 30 dicembre 2020).

Le somministrazioni di 469.950 dosi di vaccino su tutto il territorio italiano sono iniziate il 31 dicembre. Con il Vaccine Day dello scorso 27 dicembre, sono state identificate le categorie da vaccinare con priorità nella fase iniziale a limitata disponibilità dei vaccini: operatori sanitari e sociosanitari, residenti e personale delle Rsa per anziani.

Quotidianamente attraverso il sistema informativo ministeriale dedicato i cittadini possono accedere liberamente ad una dashboard dove seguire l’andamento della campagna vaccinale, e dove sono raccolti i dati e le statistiche relativi alla somministrazione dei vaccini su tutto il territorio nazionale.

(i.m., per StatoQuotidiano.it, 01/01/2021)