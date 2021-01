“Speriamo di ritornare presto a giocare” l’augurio di Tommaso Caputo dell’Audace Cagnano

Gargano, 01.01.2021. Anche per il calcio dilettantistico, il 2020 è stato un anno particolarmente difficile. Stessa situazione è toccata all’Asd Audace Cagnano Calcio, partecipante, in questa stagione 2020-21, nella prima categoria del calcio pugliese.

L’ultima partita giocata dall’Audace Cagnano è stata fuori casa con lo Stornarella Calcio, il 25 ottobre scorso.

Dopo questa data, visto l’aumento dei contagi Covid-19, è subentrato lo stop dal parte del Governo per il calcio dilettantistico, ad eccezione del campionato nazionale a partire dalla serie D.

Tommaso Caputo, uno dei dirigenti dell’Audace Cagnano, spera che si ritorni presto a giocare, “per gli sportivi, per i tifosi e anche per la dirigenza che sta facendo molti sacrifici per portare in alto il calcio nel Gargano”. “Si presume che il calcio dilettantistico dovrebbe partire per la metà di gennaio – ha riferito alle telecamere Tommaso – sempre se la situazioni del Covid migliori”.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola