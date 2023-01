Capodanno a Foggia, cassonetti incendiati in zona Onpi e c.so Matteotti

StatoQuotidiano, 1 gennaio 2023. Nella serata di Capodanno è intervenuta la polizia su corso del Mezzogiorno dove alcuni cassonetti dell’immondizia sono stati incendiati e posti al centro della strada impedendo al traffico di scorrere. Lo stesso è avvenuto in corso Matteotti.

Nonostante l’ordinanza dei commissari sul divieto di usare fuochi, non è stata rispettata e, dalla mattinata di ieri, si sono registrate varo esplosioni come forti boati in varie parti della città. Inoltre, si registrano interventi dei Vigili del fuoco per qualche albero incendiato.