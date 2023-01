Manfredonia, strade invase da rifiuti pirotecnici: dov’è L’ASE?

Manfredonia (Fg), 1 gennaio 2023 – Oggi è il primo giorno dell’anno e notoriamente la città, dopo i festeggiamenti del 31, si sveglia con le strade invase dai rimasugli delle tonnellate di botti e petardi esplosi per celebrare l’arrivo del nuovo anno.

Quest’anno il primo dell’anno cade di domenica, quindi, in un giorno festivo nel quale,normalmente, non è espletata la pulizia delle strade da parte dell’Ase.

Mi chiedo se l’amministratore dell’Ase o chi per esso delegati abbiano messo in debito conto che, dopo i festeggiamenti del 31 le strade sarebbero state invase da rifiuti pirici, che sono da intralcio e costituiscono un pericolo per la circolazione dei pedoni e delle auto. Mi chiedo altresì perché non sia stata programmata per tempo, come sempre accaduto, una pulizia delle strade, per sgombrarle dalla enorme e prevedibile quantità di rifiuti. È proprio di qualche giorno fa il botta e risposta tra l’amministratore Rossi e l’assessore Salvemini sulla discutibile gestione dell’Ase. In soldoni, parole al vetriolo da parte dell’assessore che denunciava a chiari righe la inefficiente gestione dell’Ase da parte del dottor Rossi e del suo delegato. Senza voler partecipare alla contesa o parteggiare per taluno, è chiaro ed evidente che le strade della città avrebbero dovuto essere pulite quanto meno con le spazzatrici nelle prime ore dell’alba per renderle percorribili senza pericolo. Perché ciò non sia accaduto, resta una domanda che si sono posti in tanti e che richiede una risposta logica ed esauriente da chi avrebbe dovuto provvedere ed invece è rimasto inerte.

Non è certamente un bel vedere per coloro che arrivano a Manfredonia per godersi la splendida giornata primaverile nonché le luminarie ed il presepe in piazza, trovare le strade invase da rifiuti e conseguentemente chiedersi: esiste un sevizio di pulizia urbana? Perché mai, come evidenziato, un mese fa, con tanto di video reportage, la domenica mattina non vengono più sostituite le buste nei contenitori metallici distribuiti per il corso, stracolmi di rifiuti del sabato sera? Era un servizio che un tempo veniva eseguito regolarmente. Perché non venga più assicurato è una domanda alla quale dovrebbe rispondere l’Amministratore Unico.

A cura di Antonio Castriotta

Fotogallery: