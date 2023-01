Polizia Locale Foggia, bilancio di Capodanno: 2 incidenti e 4 feriti

Foggia, 1 gennaio 2023 – Bilancio degli incidenti avvenuti a Foggia a Capodanno: 2 incidenti, 4 feriti, 4 auto coinvolte ed una fuga. È questo il bilancio degli incidenti stradali avvenuti a Foggia nel giorno di capodanno.

Il primo alle 6 del mattino in via Trinitapoli dove sono entrate in collisione una Ford ed una Renault. Dopo l’urto che ha provocato 2 feriti, gli occupanti di una delle auto si sono dati alla fuga a piedi perché l’auto non più marciante. Sono in corso indagini da parte della Polizia Locale.

Il secondo incidente su via Martiri di via Fani tra due Fiat. Pare che le cause siano riconducibili ad una mancata precedenza. Due I feriti trasportati in pronto soccorso. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi del caso.