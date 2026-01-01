Si sono concluse mercoledì 31 dicembre 2025 all’obitorio del Cardarelli di Campobasso le autopsie su Sara Di Vita (15 anni) e sulla madre Antonella Di Ielsi (50), morte a poche ore di distanza tra sabato 27 e domenica 28 dicembre dopo un improvviso peggioramento del quadro clinico. Le operazioni, durate circa sette ore, non hanno però fornito – almeno nell’immediato – la “risposta” che tutti attendevano: per stabilire che cosa abbia causato la crisi epatica e l’evoluzione rapidissima verso l’insufficienza multiorgano serviranno gli esami chimici e tossicologici.

Il procuratore di Campobasso, Nicola D’Angelo, ha invitato alla prudenza: dall’esame autoptico, da solo, non arrivano elementi conclusivi, perché la chiave è nei campioni prelevati e nelle analisi di laboratorio. Alcune ricostruzioni parlano di un deposito entro 60 giorni, altre di tempi più lunghi previsti per gli accertamenti: la sostanza, però, non cambia. Senza il responso degli esami, resta aperto il ventaglio delle ipotesi – dalla tossinfezione alimentare a contaminazioni legate a conserve o ingredienti specifici.

L’inchiesta vuole chiarire quando si sia innescata l’intossicazione e perché l’evoluzione sia stata così violenta. Le prime ricostruzioni collocano l’origine dei sintomi dopo un pasto consumato durante le festività; madre e figlia si sarebbero presentate più volte al pronto soccorso prima del ricovero in rianimazione e del tragico epilogo.

I 19 alimenti sequestrati: “dai funghi ai peperoni”

Nel frattempo la Squadra Mobile ha puntato il faro su ciò che è finito in tavola. In casa (e nell’abitazione della madre di Gianni Di Vita, nello stesso stabile) sono stati sequestrati 19 tipi di alimenti: tra questi, un preparato con funghi e peperoni, olive nere e verdi, polpette, mozzarella, salsa di pomodoro, funghi, vongole cotte, baccalà gratinato con pinoli, uva e patate, una torta con crema al pistacchio, pesto, formaggio spalmabile, marmellate, polenta condita con funghi, “funghi alla contadina” e giardiniera fatta in casa. Ora saranno le analisi a dire se uno di questi cibi (o una combinazione) abbia sprigionato la tossina fatale.

Indagini anche sulla gestione clinica: cinque medici iscritti

Parallelamente, la Procura sta ricostruendo ogni passaggio sanitario: risultano cinque medici indagati (ipotesi: omicidio colposo e lesioni colpose) per verificare procedure, decisioni e tempistiche nei primi accessi ospedalieri.

All’autopsia ha assistito anche il medico legale consulente della famiglia, Marco Di Paolo, come riportato da RaiNews. (Secondo quanto raccolto dalla redazione, il professionista incaricato è originario di Foggia).

Intanto migliorano le condizioni di Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime, ricoverato allo Spallanzani di Roma: è stato trasferito dalla rianimazione in reparto ordinario, mentre la figlia maggiore – che non avrebbe consumato quel pasto – non ha manifestato sintomi.

Così da raccolta dati.