(lagazzettadelmezzogiorno.it). Condanne definitive per due imputati e processo d’appello da rifare per gli altri due. È il bilancio della pronuncia della Corte di Cassazione sull’inchiesta relativa al fallito assalto del 14 giugno 2021, avvenuto nei pressi di Modena, ai danni di un furgone blindato del gruppo Battistolli che trasportava 2 milioni e 500mila euro. Il procedimento riguarda quattro uomini – tre cerignolani e un foggiano – accusati, a vario titolo, di reati gravissimi: tentata rapina, tentato omicidio delle guardie giurate, detenzione di armi anche da guerra, incendio e danneggiamento di veicoli, ricettazione e riciclaggio.

La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi e reso quindi irrevocabili le condanne per Pasquale Pecorella, 48enne di Foggia residente in Veneto, e per Stefano Alberto Biancolillo, 34enne di Cerignola. Pecorella è stato condannato a 8 anni, Biancolillo a 12 anni: 20 anni complessivi. Secondo l’impianto accusatorio confermato nei passaggi decisivi, Pecorella avrebbe svolto un ruolo di supporto logistico, individuando anche un capannone alla periferia di Modena dove sarebbero stati custoditi mezzi e materiale utilizzati per l’azione.

Diverso l’esito per i due coimputati cerignolani Pasquale Di Tommaso (35 anni) e Pietro Raffaeli (48 anni): per entrambi la Cassazione ha annullato le condanne, disponendo un nuovo processo d’appello che si celebrerà a Bologna. Sulla base di questa decisione, i difensori hanno ottenuto la scarcerazione dei due imputati, detenuti in custodia cautelare da circa quattro anni.

Il procedimento ha avuto un iter lungo: gli arresti risalgono all’11 dicembre 2021, eseguiti dalla Polizia su ordinanze emesse dal gip di Modena. In primo grado (sentenza del 17 marzo 2023) erano state inflitte pene pesanti; la Corte d’appello di Bologna, il 28 novembre 2024, aveva confermato la responsabilità con riduzioni di pena, portando poi il caso in Cassazione.

I fatti del 14 giugno 2021 ricostruiscono uno scenario da “azione paramilitare”. In serata, un commando armato e a volto coperto avrebbe trasformato un tratto dell’A1 Modena Sud in un teatro di guerra: esplosi colpi d’arma automatica contro il blindato, tentativi di apertura con ordigni e attrezzi da taglio, e l’uso di un estintore per saturare l’abitacolo e costringere le guardie giurate a uscire. Il colpo non riuscì: da un lato la resistenza dei vigilantes, dall’altro la tenuta della blindatura che impedì l’accesso al vano valori.

Per rallentare l’arrivo delle forze dell’ordine, durante la fuga sarebbero stati bloccati i mezzi in transito, disseminati chiodi e dati alle fiamme diversi veicoli; tra gli elementi al vaglio anche l’utilizzo di un’ambulanza con targa clonata. Le indagini hanno poi condotto al deposito dove sarebbero stati nascosti armi e mezzi, oltre a tracce utili all’identificazione dei sospettati e alla ricostruzione dei ruoli.

Ora il capitolo giudiziario resta aperto solo per due imputati: l’ultimo passaggio sarà il nuovo appello disposto dalla Cassazione.

