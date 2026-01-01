Chelsea, è finita con Maresca: separazione consensuale col tecnico italiano

Il Chelsea volta pagina e lo fa nel modo più netto: Enzo Maresca non è più l’allenatore dei Blues. La separazione, annunciata ufficialmente dal club londinese nel primo pomeriggio del 1° gennaio, è stata definita “consensuale” e chiude un’esperienza durata 18 mesi, iniziata nell’estate 2024 con la firma di un contratto quinquennale e conclusa al termine di settimane segnate da frizioni interne e risultati al di sotto delle attese.

Nel comunicato diffuso da Stamford Bridge, il Chelsea ha ringraziato il tecnico italiano per il lavoro svolto e per i trofei conquistati durante la sua gestione: la Conference League e il Mondiale per club Fifa, indicati come passaggi “fondamentali” della storia recente del club. Ma, accanto ai ringraziamenti, la nota sottolinea anche la necessità di un cambio di rotta immediato: “Con obiettivi importanti ancora da raggiungere su quattro fronti, tra cui la qualificazione alla Champions League, il club e l’allenatore sono convinti che un cambiamento possa offrire alla squadra le migliori possibilità per raddrizzare la stagione”.

Dietro la formula diplomatica, però, si legge un addio maturato in un clima sempre più teso. La rottura sarebbe arrivata dopo il 2-2 contro il Bournemouth, pareggio che ha ulteriormente alimentato le discussioni tra l’allenatore e la dirigenza. Già nel post-partita Maresca aveva lasciato intendere un disagio profondo, parlando di stanchezza e facendo trapelare l’intenzione di valutare un passo indietro. Da lì, secondo quanto filtra dall’ambiente, le ultime 48 ore sarebbero state decisive: incontri serrati, confronto acceso e la scelta finale di separarsi.

La tensione sarebbe esplosa già a metà dicembre, quando Maresca aveva definito “le peggiori 48 ore” vissute al club un passaggio delicato, interpretato da più parti come un segnale di scontro con la proprietà e con la gestione strategica del progetto. Da allora la situazione si sarebbe logorata fino al punto di non ritorno. Alla proposta di concedergli tempo fino a fine gennaio per invertire il trend, il tecnico avrebbe risposto scegliendo la strada dell’uscita immediata, ritenendo impossibile proseguire alle condizioni imposte.

Fonte: skysport.it