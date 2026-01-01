CRANS-MONTANA (Svizzera) – La tragedia che ha sconvolto la località sciistica svizzera di Crans-Montana nella notte di Capodanno continua a lasciare famiglie e soccorritori sospesi tra speranza e angoscia. Tra i nomi che, nelle ore successive all’esplosione, restano ancora senza una risposta certa c’è quello di Emanuele Galeppini, ragazzo italiano di quasi 17 anni, indicato come disperso dopo l’incidente avvenuto attorno all’1.30.

A lanciare un appello pubblico è il padre, Edoardo, che con la famiglia vive a Dubai: “Aiutatemi a trovare Emanuele”. Il giovane – nato a Genova il 21 gennaio 2009 – si trovava nel locale Constellation per festeggiare l’arrivo del nuovo anno insieme ad alcuni amici quando, nel cuore della notte, la festa si è trasformata in un incubo.

Secondo quanto riferito dal padre, la famiglia avrebbe appreso dell’esplosione quasi in tempo reale: “Intorno all’1.30 abbiamo saputo dell’esplosione. Siamo andati lì davanti ma non l’abbiamo ancora trovato. Non risponde al telefono da ieri sera”. Un dettaglio che pesa come un macigno: da ore il cellulare del ragazzo risulta irraggiungibile e, nonostante i tentativi ripetuti, non è arrivato alcun segnale, né un messaggio, né una chiamata.

Nelle ore successive, i genitori avrebbero percorso senza sosta la rete di strutture sanitarie della zona, entrando e uscendo dagli ospedali locali nella speranza di trovarlo tra i feriti. Ma finora, riferiscono, le ricerche non hanno dato esito. La stessa condizione di incertezza coinvolgerebbe anche altre famiglie: alcuni ragazzi presenti quella notte sarebbero stati rintracciati e identificati negli ospedali, mentre altri giovani risulterebbero ancora irreperibili, alimentando un clima di comprensibile apprensione.

Intanto, sul luogo dell’incidente, le autorità svizzere continuano le operazioni di soccorso e di identificazione. Il bilancio sarebbe ancora in aggiornamento, mentre proseguono le attività tra le macerie del locale, dove si cerca di ricostruire con precisione la dinamica e di verificare la presenza di eventuali dispersi. La macchina dei soccorsi resta al lavoro senza sosta, in coordinamento con gli investigatori e con il personale sanitario impegnato nell’assistenza ai feriti.

In queste ore, la vicenda di Emanuele sta raccogliendo attenzione anche fuori dai confini svizzeri. L’appello del padre, rilanciato pubblicamente, è un invito a non lasciare nulla di intentato: chiunque fosse in possesso di informazioni utili, o avesse visto il ragazzo dopo l’esplosione, è invitato a contattare immediatamente le autorità competenti.

Per la famiglia Galeppini – come per molte altre – ogni minuto che passa pesa. E la speranza, oggi, si aggrappa a un’unica richiesta, semplice e disperata: ritrovare Emanuele.

Fonte: Tgcom24.com (01 Gen 2026, ore 17:48).