Video Decaro sorprende: “Buon 2026, ma non per tutti. Ecco perché" (VIDEO)

BARI – Un messaggio di auguri che diventa una presa di posizione politica e morale. Il presidente eletto della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha scelto i social per rivolgere un videomessaggio di fine anno in cui chiarisce fin dall’inizio che i suoi auguri per il 2026 “non sono per tutti”.

Nel filmato, della durata di circa due minuti, Decaro – che si insedierà ufficialmente nei prossimi giorni – distingue tra chi, a suo avviso, contribuisce ogni giorno al bene comune e chi invece alimenta egoismi, disuguaglianze e illegalità.

“Auguro buon anno a chi ha fede e a chi non ce l’ha”, afferma, precisando però di non voler rivolgere auguri a “chi si definisce cristiano e poi si scaglia contro i più deboli, gli ultimi, gli stranieri”, dimenticando – sottolinea – che “per la misericordia di Cristo non esistono confini, etnie o colori della pelle”.

Il presidente eletto rivolge parole di apprezzamento a chi compie piccoli gesti quotidiani per la tutela dell’ambiente, utilizza i mezzi pubblici, risparmia l’acqua e differenzia i rifiuti. Di contro, esclude dai suoi auguri “chi continua a negare i cambiamenti climatici e a inquinare come se il futuro non lo riguardasse”.

Ampio spazio è dedicato anche al valore dei servizi pubblici e del lavoro. “Auguro buon anno a chi, anche in questi giorni, fa funzionare i servizi pubblici, perché pubblico vuol dire di tutti e di ciascuno”, dice Decaro, contrapponendosi a chi considera lo Stato “un nemico da ingannare o sfruttare”. Solidarietà anche a chi fatica ad arrivare a fine mese ma difende con dignità il proprio lavoro, mentre nessun augurio va a “chi quella dignità la calpesta, approfittando della disperazione per ricattare e sfruttare”.

Nel messaggio non manca un riferimento al clima del confronto politico e sociale: auguri a chi difende le proprie idee “con gli argomenti e il confronto, anche duro”, ma non a chi insulta, aggredisce o calunnia, spesso nascosto dietro profili falsi sui social.

In chiusura, l’impegno personale: “Auguro buon anno a chi farà la propria parte per rendere il mondo un posto migliore. Io prometto che farò la mia fino in fondo, senza risparmiarmi”. Agli altri, conclude, non augura un buon anno, perché “se per loro il 2026 non sarà un buon anno, vorrà dire che avremo tolto spazio ai privilegi, agli egoismi e alle illegalità”.

“E allora sì – conclude Decaro – che sarà un buon anno per la Puglia, per l’Italia e per il mondo”.