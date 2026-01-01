Ecco chi sono i "Cavalieri di penna" quotidiani del 2025

Questo riconoscimento è conferito per l’impegno annuale, costante e generoso che ciascuno dei destinatari ha offerto a StatoQuotidiano.it, contribuendo in maniera concreta e significativa alla difesa della libertà di informazione, alla tutela del diritto di cronaca, alla promozione dell’imprenditorialità, della cultura, della creatività e dell’impegno civile e professionale.

Un contributo che si è espresso attraverso il lavoro quotidiano, la passione, la competenza e la disponibilità, rafforzando il ruolo di StatoQuotidiano.it come spazio libero, pluralista e indipendente, al servizio del territorio, dei cittadini e della verità dei fatti.

A tutti loro va il nostro più sentito ringraziamento per aver creduto, sostenuto e alimentato, giorno dopo giorno, una informazione libera, responsabile e partecipata.

Giuseppe Palladino, presidente della BCC di San Giovanni Rotondo e promotore di brillanti iniziative culturali in provincia di Foggia;

Elisabetta Pastore, responsabile della mensa del SS. Redentore di Manfredonia;

Emy (nome scritto in cinese), imprenditrice solare e intraprendente;

Maria Vittoria Lorusso – Prima Donna 2021 – SERIGADGETS, stampa serigrafica e tipografica, pubblicità;

Ines ed Emma Leplay, per essere le più giovani nel cast di StatoQuotidiano – Europa;

Daniela Iannuzzi, giornalista, Orta Nova (FG);

Francesco Granatiero, vignettista e caricaturista di Manfredonia;

Nino Salcuni (Antonio Salcuni), medico endocrinologo;

Maria De Filippo, interprete;

Maria Libera Di Biase – Megad, Manfredonia (FG);

Marzia Anelli, collaboratrice da Foggia, per meriti eccezionali e per le sue foto spettacolari;

Michela Lauriola, commercialista, Manfredonia (FG);

Rosanna Olivieri, Scuola dell’infanzia paritaria Albero Azzurro;

Sipontina Prencipe, cronaca sportiva e videointerviste, Manfredonia (FG);

Agostino Del Vecchio, Manfredonia (FG);

Angelica Murgo, giornalista, Manfredonia;

Antonello Castriotta, imprenditore che, dopo tanti anni di successi, ama il suo lavoro sempre di più (tutto il mondo dell’auto) – Castriotta Auto Srl, S.S. 89 km 170,100, Manfredonia (FG);

Antonia Campanella, imprenditrice, Manfredonia;

Antonio Rotice, Maiorano Hotel Siponto;

Antonio Pietro Totaro, Mattinata;

Vincenzo Di Staso, giornalista;

Antonio Beverelli, giornalista freelance;

Antonio Del Vecchio (alla memoria), Rignano Garganico (FG);

Antonio Totaro di OK Gomme, che ha saputo fare di sé stesso un artigiano di qualità e un imprenditore con lo sguardo rivolto al futuro;

Antonio Vitulano – Vitulano Drugstore, A&G Vitulano Srl;

Autosoccorso Stradale Manzella, Manfredonia (FG);

Achille Capozzi, consigliere comunale di Foggia;

Bruno Guerra, Progetto Infissi, arredamento e scene;

Bruno La Gatta, per essere il più dinamico presidente di Eurocral Puglia Foggia;

Anna Biscari, estetista;

Carmine Di Lorenzo, articolista;

Ciro Gelsomino, presidente e direttore di Marina del Gargano;

Sebastiano Capozzi, articolista;

Claudio Casalino, direttore commerciale del Consorzio Centro Commerciale del Gargano e amministratore unico dell’Istituto di Vigilanza;

Damiano Gelsomino, imprenditore alberghiero ed ex presidente di Unioncamere Puglia e della Camera di Commercio di Foggia;

Daniele Catalano, giovane videomaker;

Matteo Cifaldi e Roberta Cipoletta, giovani appassionati di comunicazione;

Fabio La Torre Zangarini, imprenditore nel settore pubblicità (GLOBO);

Fausto Sessa, giornalista;

Dina Valente, regista;

Simona Lapomarda, sport;

Ferruccio Gemmellaro, Manfredonia (FG);

Francesco Schiavone – Allianz, Foggia – Manfredonia (FG);

Franco Rinaldi, cultore di storia e tradizione locale, Manfredonia (FG);

Gaetano Vitulano – Vitulano Drugstore, A&G Vitulano Srl;

Gerardo Zino, imprenditore creativo e avveniristico;

Giulia Casotti, graphic designer e social media manager;

Giulio Tomaiuolo – Foto Odeon, Manfredonia (FG);

Leonardo Facciorusso – Autocarrozzeria Facciorusso, riparazione e verniciatura, viale Padre Pio, loc. Posta del Fosso, Manfredonia (FG);

Libero Palumbo, dottore commercialista;

Lorenzo Prencipe, professore e scrittore;

Luigi Guerra, Radio Manfredonia Centro;

Luigi Balzano, insights e page optimization del fumetto Manfredi von Hohenstaufen;

Luigi Talienti, dirigente scolastico;

Luigi Zino (Bramanthe);

Manzella Fratelli, loc. Posta del Fosso, Manfredonia;

Marco Bonnì, Foggia (FG);

Mario Mazzone – Allianz, Manfredonia – Foggia;

Mathias Leplay, ingegnere;

Matteo Nuzziello, per l’amore e la professionalità dedicati all’arte fotografica, Manfredonia (FG);

Mauro Gelsomino – Gelsomino Home, Brico Home;

Michele De Meo, Revenue Management alberghiero e Destination Management;

Michele Lauriola – Allianz, Manfredonia – Foggia;

Michele Illiceto, professore;

Michele Ionata, Manfredonia (FG);

Michele La Torre, presidente Cooperativa Santa Chiara;

Michele Pesante – Re Manfredi Pizzeria, Manfredonia (FG);

Michele Sales, giornalista (La Gazzetta di San Severo);

Michele Trotta – ANC, Manfredonia (FG);

Michele Rinaldi, fotografo;

Nicola Fiorentino, giornalista;

Nicola Rosciano, collaboratore di Radio Manfredonia e StatoQuotidiano;

Pasquale Ognissanti e Giovanni Ognissanti, per il rilevante e documentato apporto editoriale reso gratuitamente alla nostra testata giornalistica;

Potito Salatto, medico e imprenditore;

Raffaele Salvemini, appassionato ingegnere sempre disponibile a diffondere i progressi dell’informatica, Manfredonia (FG);

Raffaele Fatone, ingegnere;

Roberto Pietropaolo – La Grotta del Sale, Manfredonia;

Roberto Zino, noto come Bernini, per le qualità umane e imprenditoriali e per la profonda conoscenza delle abitudini e dei costumi della nostra terra;

Salvatore Zino, soluzioni informatiche distribuite in Puglia;

Salvatore Clemente, professore;

Saverio De Nittis, meritatamente premiato e insignito fotografo, Manfredonia (FG);

Stefania Consiglia Troiano, giornalista, Manfredonia;

Vincenzo Maizzi, in prima linea per emergenze e reportage, Foggia;

Vincenzo Moccia, presentatore, regista e attore, Manfredonia (FG), e tutto lo staff di “Fare Arte” di Manfredonia;

Vittorio Tricarico, autore di testi, didascalie e dialoghi del fumetto Manfredi von Hohenstaufen.

Redazione StatoQuotidiano.it