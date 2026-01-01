Edizione n° 5933

BALLON D'ESSAI

NOSTRADAMUS // Nostradamus e le “profezie” sul 2026: tra quartine, paure collettive e letture (molto) moderne
1 Gennaio 2026 - ore  12:21

CALEMBOUR

MARCO BONINU // Auto fuori strada per un cinghiale, muore Marco Boninu
1 Gennaio 2026 - ore  11:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Ecco chi sono i “Cavalieri di penna” quotidiani del 2025

STATOQUOTIDIANO.IT - CAVALIERI DI PENNA Ecco chi sono i “Cavalieri di penna” quotidiani del 2025

Un contributo che si è espresso attraverso il lavoro quotidiano, la passione, la competenza e la disponibilità, rafforzando il ruolo di StatoQuotidiano.it come spazio libero, pluralista e indipendente, al servizio del territorio

Ecco chi sono i "Cavalieri di penna" quotidiani del 2025

Ecco chi sono i "Cavalieri di penna" quotidiani del 2025

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Gennaio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Questo riconoscimento è conferito per l’impegno annuale, costante e generoso che ciascuno dei destinatari ha offerto a StatoQuotidiano.it, contribuendo in maniera concreta e significativa alla difesa della libertà di informazione, alla tutela del diritto di cronaca, alla promozione dell’imprenditorialità, della cultura, della creatività e dell’impegno civile e professionale.

Un contributo che si è espresso attraverso il lavoro quotidiano, la passione, la competenza e la disponibilità, rafforzando il ruolo di StatoQuotidiano.it come spazio libero, pluralista e indipendente, al servizio del territorio, dei cittadini e della verità dei fatti.

A tutti loro va il nostro più sentito ringraziamento per aver creduto, sostenuto e alimentato, giorno dopo giorno, una informazione libera, responsabile e partecipata.

CAVALIERI DI PENNA 2025 - www.statoquotidiano.it
CAVALIERI DI PENNA 2025 – www.statoquotidiano.it

Giuseppe Palladino, presidente della BCC di San Giovanni Rotondo e promotore di brillanti iniziative culturali in provincia di Foggia;
Elisabetta Pastore, responsabile della mensa del SS. Redentore di Manfredonia;
Emy (nome scritto in cinese), imprenditrice solare e intraprendente;
Maria Vittoria Lorusso – Prima Donna 2021 – SERIGADGETS, stampa serigrafica e tipografica, pubblicità;
Ines ed Emma Leplay, per essere le più giovani nel cast di StatoQuotidiano – Europa;
Daniela Iannuzzi, giornalista, Orta Nova (FG);
Francesco Granatiero, vignettista e caricaturista di Manfredonia;
Nino Salcuni (Antonio Salcuni), medico endocrinologo;
Maria De Filippo, interprete;
Maria Libera Di Biase – Megad, Manfredonia (FG);
Marzia Anelli, collaboratrice da Foggia, per meriti eccezionali e per le sue foto spettacolari;
Michela Lauriola, commercialista, Manfredonia (FG);
Rosanna Olivieri, Scuola dell’infanzia paritaria Albero Azzurro;
Sipontina Prencipe, cronaca sportiva e videointerviste, Manfredonia (FG);
Agostino Del Vecchio, Manfredonia (FG);
Angelica Murgo, giornalista, Manfredonia;
Antonello Castriotta, imprenditore che, dopo tanti anni di successi, ama il suo lavoro sempre di più (tutto il mondo dell’auto) – Castriotta Auto Srl, S.S. 89 km 170,100, Manfredonia (FG);
Antonia Campanella, imprenditrice, Manfredonia;
Antonio Rotice, Maiorano Hotel Siponto;
Antonio Pietro Totaro, Mattinata;
Vincenzo Di Staso, giornalista;
Antonio Beverelli, giornalista freelance;
Antonio Del Vecchio (alla memoria), Rignano Garganico (FG);
Antonio Totaro di OK Gomme, che ha saputo fare di sé stesso un artigiano di qualità e un imprenditore con lo sguardo rivolto al futuro;
Antonio Vitulano – Vitulano Drugstore, A&G Vitulano Srl;
Autosoccorso Stradale Manzella, Manfredonia (FG);
Achille Capozzi, consigliere comunale di Foggia;
Bruno Guerra, Progetto Infissi, arredamento e scene;
Bruno La Gatta, per essere il più dinamico presidente di Eurocral Puglia Foggia;
Anna Biscari, estetista;
Carmine Di Lorenzo, articolista;
Ciro Gelsomino, presidente e direttore di Marina del Gargano;
Sebastiano Capozzi, articolista;
Claudio Casalino, direttore commerciale del Consorzio Centro Commerciale del Gargano e amministratore unico dell’Istituto di Vigilanza;
Damiano Gelsomino, imprenditore alberghiero ed ex presidente di Unioncamere Puglia e della Camera di Commercio di Foggia;
Daniele Catalano, giovane videomaker;
Matteo Cifaldi e Roberta Cipoletta, giovani appassionati di comunicazione;
Fabio La Torre Zangarini, imprenditore nel settore pubblicità (GLOBO);
Fausto Sessa, giornalista;
Dina Valente, regista;
Simona Lapomarda, sport;
Ferruccio Gemmellaro, Manfredonia (FG);
Francesco Schiavone – Allianz, Foggia – Manfredonia (FG);
Franco Rinaldi, cultore di storia e tradizione locale, Manfredonia (FG);
Gaetano Vitulano – Vitulano Drugstore, A&G Vitulano Srl;
Gerardo Zino, imprenditore creativo e avveniristico;
Giulia Casotti, graphic designer e social media manager;
Giulio Tomaiuolo – Foto Odeon, Manfredonia (FG);
Leonardo Facciorusso – Autocarrozzeria Facciorusso, riparazione e verniciatura, viale Padre Pio, loc. Posta del Fosso, Manfredonia (FG);
Libero Palumbo, dottore commercialista;
Lorenzo Prencipe, professore e scrittore;
Luigi Guerra, Radio Manfredonia Centro;
Luigi Balzano, insights e page optimization del fumetto Manfredi von Hohenstaufen;
Luigi Talienti, dirigente scolastico;
Luigi Zino (Bramanthe);
Manzella Fratelli, loc. Posta del Fosso, Manfredonia;
Marco Bonnì, Foggia (FG);
Mario Mazzone – Allianz, Manfredonia – Foggia;
Mathias Leplay, ingegnere;
Matteo Nuzziello, per l’amore e la professionalità dedicati all’arte fotografica, Manfredonia (FG);
Mauro Gelsomino – Gelsomino Home, Brico Home;
Michele De Meo, Revenue Management alberghiero e Destination Management;
Michele Lauriola – Allianz, Manfredonia – Foggia;
Michele Illiceto, professore;
Michele Ionata, Manfredonia (FG);
Michele La Torre, presidente Cooperativa Santa Chiara;
Michele Pesante – Re Manfredi Pizzeria, Manfredonia (FG);
Michele Sales, giornalista (La Gazzetta di San Severo);
Michele Trotta – ANC, Manfredonia (FG);
Michele Rinaldi, fotografo;
Nicola Fiorentino, giornalista;
Nicola Rosciano, collaboratore di Radio Manfredonia e StatoQuotidiano;
Pasquale Ognissanti e Giovanni Ognissanti, per il rilevante e documentato apporto editoriale reso gratuitamente alla nostra testata giornalistica;
Potito Salatto, medico e imprenditore;
Raffaele Salvemini, appassionato ingegnere sempre disponibile a diffondere i progressi dell’informatica, Manfredonia (FG);
Raffaele Fatone, ingegnere;
Roberto Pietropaolo – La Grotta del Sale, Manfredonia;
Roberto Zino, noto come Bernini, per le qualità umane e imprenditoriali e per la profonda conoscenza delle abitudini e dei costumi della nostra terra;
Salvatore Zino, soluzioni informatiche distribuite in Puglia;
Salvatore Clemente, professore;
Saverio De Nittis, meritatamente premiato e insignito fotografo, Manfredonia (FG);
Stefania Consiglia Troiano, giornalista, Manfredonia;
Vincenzo Maizzi, in prima linea per emergenze e reportage, Foggia;
Vincenzo Moccia, presentatore, regista e attore, Manfredonia (FG), e tutto lo staff di “Fare Arte” di Manfredonia;
Vittorio Tricarico, autore di testi, didascalie e dialoghi del fumetto Manfredi von Hohenstaufen.

Redazione StatoQuotidiano.it

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile. (Francesco d’Assisi)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO