Ecco chi sono i "Cavalieri di penna" quotidiani del 2025

Questo riconoscimento è conferito per l’impegno annuale, costante e generoso che ciascuno dei destinatari ha offerto a StatoQuotidiano.it, contribuendo in maniera concreta e significativa alla difesa della libertà di informazione, alla tutela del diritto di cronaca, alla promozione dell’imprenditorialità, della cultura, della creatività e dell’impegno civile e professionale.
Un contributo che si è espresso attraverso il lavoro quotidiano, la passione, la competenza e la disponibilità, rafforzando il ruolo di StatoQuotidiano.it come spazio libero, pluralista e indipendente, al servizio del territorio, dei cittadini e della verità dei fatti.
A tutti loro va il nostro più sentito ringraziamento per aver creduto, sostenuto e alimentato, giorno dopo giorno, una informazione libera, responsabile e partecipata.
Giuseppe Palladino, presidente della BCC di San Giovanni Rotondo e promotore di brillanti iniziative culturali in provincia di Foggia;
Elisabetta Pastore, responsabile della mensa del SS. Redentore di Manfredonia;
Emy (nome scritto in cinese), imprenditrice solare e intraprendente;
Maria Vittoria Lorusso – Prima Donna 2021 – SERIGADGETS, stampa serigrafica e tipografica, pubblicità;
Ines ed Emma Leplay, per essere le più giovani nel cast di StatoQuotidiano – Europa;
Daniela Iannuzzi, giornalista, Orta Nova (FG);
Francesco Granatiero, vignettista e caricaturista di Manfredonia;
Nino Salcuni (Antonio Salcuni), medico endocrinologo;
Maria De Filippo, interprete;
Maria Libera Di Biase – Megad, Manfredonia (FG);
Marzia Anelli, collaboratrice da Foggia, per meriti eccezionali e per le sue foto spettacolari;
Michela Lauriola, commercialista, Manfredonia (FG);
Rosanna Olivieri, Scuola dell’infanzia paritaria Albero Azzurro;
Sipontina Prencipe, cronaca sportiva e videointerviste, Manfredonia (FG);
Agostino Del Vecchio, Manfredonia (FG);
Angelica Murgo, giornalista, Manfredonia;
Antonello Castriotta, imprenditore che, dopo tanti anni di successi, ama il suo lavoro sempre di più (tutto il mondo dell’auto) – Castriotta Auto Srl, S.S. 89 km 170,100, Manfredonia (FG);
Antonia Campanella, imprenditrice, Manfredonia;
Antonio Rotice, Maiorano Hotel Siponto;
Antonio Pietro Totaro, Mattinata;
Vincenzo Di Staso, giornalista;
Antonio Beverelli, giornalista freelance;
Antonio Del Vecchio (alla memoria), Rignano Garganico (FG);
Antonio Totaro di OK Gomme, che ha saputo fare di sé stesso un artigiano di qualità e un imprenditore con lo sguardo rivolto al futuro;
Antonio Vitulano – Vitulano Drugstore, A&G Vitulano Srl;
Autosoccorso Stradale Manzella, Manfredonia (FG);
Achille Capozzi, consigliere comunale di Foggia;
Bruno Guerra, Progetto Infissi, arredamento e scene;
Bruno La Gatta, per essere il più dinamico presidente di Eurocral Puglia Foggia;
Anna Biscari, estetista;
Carmine Di Lorenzo, articolista;
Ciro Gelsomino, presidente e direttore di Marina del Gargano;
Sebastiano Capozzi, articolista;
Claudio Casalino, direttore commerciale del Consorzio Centro Commerciale del Gargano e amministratore unico dell’Istituto di Vigilanza;
Damiano Gelsomino, imprenditore alberghiero ed ex presidente di Unioncamere Puglia e della Camera di Commercio di Foggia;
Daniele Catalano, giovane videomaker;
Matteo Cifaldi e Roberta Cipoletta, giovani appassionati di comunicazione;
Fabio La Torre Zangarini, imprenditore nel settore pubblicità (GLOBO);
Fausto Sessa, giornalista;
Dina Valente, regista;
Simona Lapomarda, sport;
Ferruccio Gemmellaro, Manfredonia (FG);
Francesco Schiavone – Allianz, Foggia – Manfredonia (FG);
Franco Rinaldi, cultore di storia e tradizione locale, Manfredonia (FG);
Gaetano Vitulano – Vitulano Drugstore, A&G Vitulano Srl;
Gerardo Zino, imprenditore creativo e avveniristico;
Giulia Casotti, graphic designer e social media manager;
Giulio Tomaiuolo – Foto Odeon, Manfredonia (FG);
Leonardo Facciorusso – Autocarrozzeria Facciorusso, riparazione e verniciatura, viale Padre Pio, loc. Posta del Fosso, Manfredonia (FG);
Libero Palumbo, dottore commercialista;
Lorenzo Prencipe, professore e scrittore;
Luigi Guerra, Radio Manfredonia Centro;
Luigi Balzano, insights e page optimization del fumetto Manfredi von Hohenstaufen;
Luigi Talienti, dirigente scolastico;
Luigi Zino (Bramanthe);
Manzella Fratelli, loc. Posta del Fosso, Manfredonia;
Marco Bonnì, Foggia (FG);
Mario Mazzone – Allianz, Manfredonia – Foggia;
Mathias Leplay, ingegnere;
Matteo Nuzziello, per l’amore e la professionalità dedicati all’arte fotografica, Manfredonia (FG);
Mauro Gelsomino – Gelsomino Home, Brico Home;
Michele De Meo, Revenue Management alberghiero e Destination Management;
Michele Lauriola – Allianz, Manfredonia – Foggia;
Michele Illiceto, professore;
Michele Ionata, Manfredonia (FG);
Michele La Torre, presidente Cooperativa Santa Chiara;
Michele Pesante – Re Manfredi Pizzeria, Manfredonia (FG);
Michele Sales, giornalista (La Gazzetta di San Severo);
Michele Trotta – ANC, Manfredonia (FG);
Michele Rinaldi, fotografo;
Nicola Fiorentino, giornalista;
Nicola Rosciano, collaboratore di Radio Manfredonia e StatoQuotidiano;
Pasquale Ognissanti e Giovanni Ognissanti, per il rilevante e documentato apporto editoriale reso gratuitamente alla nostra testata giornalistica;
Potito Salatto, medico e imprenditore;
Raffaele Salvemini, appassionato ingegnere sempre disponibile a diffondere i progressi dell’informatica, Manfredonia (FG);
Raffaele Fatone, ingegnere;
Roberto Pietropaolo – La Grotta del Sale, Manfredonia;
Roberto Zino, noto come Bernini, per le qualità umane e imprenditoriali e per la profonda conoscenza delle abitudini e dei costumi della nostra terra;
Salvatore Zino, soluzioni informatiche distribuite in Puglia;
Salvatore Clemente, professore;
Saverio De Nittis, meritatamente premiato e insignito fotografo, Manfredonia (FG);
Stefania Consiglia Troiano, giornalista, Manfredonia;
Vincenzo Maizzi, in prima linea per emergenze e reportage, Foggia;
Vincenzo Moccia, presentatore, regista e attore, Manfredonia (FG), e tutto lo staff di “Fare Arte” di Manfredonia;
Vittorio Tricarico, autore di testi, didascalie e dialoghi del fumetto Manfredi von Hohenstaufen.
