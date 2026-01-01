MANFREDONIA – Un’auto è finita sulla pista ciclabile per cause ancora in corso di accertamento. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, 31 dicembre, in via delle More, nel tratto compreso tra i ponti sopra la Parrocchia Sacra Famiglia.

Secondo le prime informazioni, una Nissan di colore bianco avrebbe perso il controllo, andando a invadere la pista ciclabile adiacente alla carreggiata. Fortunatamente, al momento dell’incidente, non transitavano ciclisti o pedoni, evitando conseguenze più gravi.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per regolare il traffico, rallentato per consentire la rimozione del veicolo e la messa in sicurezza dell’area. Non si segnalano feriti, mentre restano da chiarire le cause dell’uscita di strada, che potrebbero essere legate a una distrazione o alle condizioni dell’asfalto.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale e sulla necessità di maggiori controlli, soprattutto nelle ore serali e notturne.