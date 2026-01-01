Edizione n° 5933

BALLON D'ESSAI

AZZURRA POLOMONITE // La storia di Azzurra Breda, 12 anni, stroncata da una polmonite fulminante
2 Gennaio 2026 - ore  09:59

CALEMBOUR

LORENZO TOYOTA // Il figlio di Lorenzo nato dopo l’esplosione Toyota porta il suo nome: «Non lo ha conosciuto, ma ha i suoi occhi»
2 Gennaio 2026 - ore  08:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // “Ennesimo incidente”. Manfredonia, auto finisce sulla pista ciclabile in via delle More (foto – video)

INCIDENTE MANFREDONIA “Ennesimo incidente”. Manfredonia, auto finisce sulla pista ciclabile in via delle More (foto – video)

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per regolare il traffico

"Ennesimo incidente". Manfredonia, auto finisce sulla pista ciclabile in via delle More (foto video)

"Ennesimo incidente". Manfredonia, auto finisce sulla pista ciclabile in via delle More (foto video)

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
1 Gennaio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Un’auto è finita sulla pista ciclabile per cause ancora in corso di accertamento. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, 31 dicembre, in via delle More, nel tratto compreso tra i ponti sopra la Parrocchia Sacra Famiglia.

Secondo le prime informazioni, una Nissan di colore bianco avrebbe perso il controllo, andando a invadere la pista ciclabile adiacente alla carreggiata. Fortunatamente, al momento dell’incidente, non transitavano ciclisti o pedoni, evitando conseguenze più gravi.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per regolare il traffico, rallentato per consentire la rimozione del veicolo e la messa in sicurezza dell’area. Non si segnalano feriti, mentre restano da chiarire le cause dell’uscita di strada, che potrebbero essere legate a una distrazione o alle condizioni dell’asfalto.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale e sulla necessità di maggiori controlli, soprattutto nelle ore serali e notturne.

1 commenti su "“Ennesimo incidente”. Manfredonia, auto finisce sulla pista ciclabile in via delle More (foto – video)"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile. (Francesco d’Assisi)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO