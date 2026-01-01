Dopo un avvio d’anno all’insegna dell’alta pressione, la Puglia si prepara a un cambio di passo nel weekend e a un inizio settimana più dinamico, con passaggi piovosi soprattutto sul nord della regione. Nel Foggiano e sul Gargano l’evoluzione sarà più “movimentata”, complice l’esposizione alle correnti e ai fronti in transito sull’Adriatico.

GIOVEDÌ 1 GENNAIO: SOLE E ARIA SECCA

Giornata pienamente stabile e luminosa: a Foggia cielo sereno e massime attorno a 9°C (minime 4°C), clima frizzante ma asciutto. Sul Gargano costiero (Vieste) sole con valori più miti: fino a 11°C, minime prossime a 8°C. Venti deboli settentrionali in graduale rotazione da NE, mari in progressiva attenuazione ma ancora a tratti mossi sul basso Adriatico.

VENERDÌ 2: PIÙ MITE, NUBI E VENTO – POSSIBILI DEBOLI PIOGGE SULLA DAUNIA

Aumentano le temperature e la ventilazione. Nel Foggiano attese schiarite alternate a nubi (15°C circa, minime 9°C), mentre sul Gargano si registra un ulteriore rialzo con punte vicine a 16°C. Tra mattino e primo pomeriggio addensamenti più compatti sulla Daunia con locali piovaschi; in serata tendenza a rasserenamenti. Attenzione al vento: è presente un’allerta gialla per vento in Puglia tra venerdì e sabato.

SABATO 3: MOLTO NUVOLOSO, PRIME PIOGGE IN ARRIVO DAL NORD

Nuvolosità in aumento e atmosfera più umida. Su Foggia cielo coperto con massime 16°C e minime 12°C; sul Gargano ancora mite (fino a 17°C) ma con nubi diffuse. In serata peggiora più deciso a partire dalla Daunia, con possibilità di deboli piogge, specie su rilievi e versanti esposti. Mari generalmente mossi o molto mossi, soprattutto Canale d’Otranto.

DOMENICA 4: FASE PIÙ INSTABILE – PIOGGE A TRATTI NEL FOGGIANO

È la giornata con la maggiore probabilità di precipitazioni sul nord Puglia: nel Foggiano sono attesi periodi di pioggia con massime intorno a 15°C e minime 7°C. Sul Gargano rovesci intermittenti, più probabili tra pomeriggio e sera, con valori ancora relativamente miti (17/10°C). Sul resto della regione prevalgono nubi e schiarite irregolari, con fenomeni più sporadici verso il centro-sud.

LUNEDÌ 5: PERSISTE VARIABILITÀ, PIOVIGGINI SPARSE

Instabilità residua: su Foggia pioggia o pioviggine a tratti (10/6°C), sul Gargano brevi rovesci (13/9°C). Il quadro termico cala in modo sensibile rispetto a venerdì-sabato, segnale di un rientro di aria più fresca. Vento ancora presente, con mari spesso mossi.

MARTEDÌ 6 (EPIFANIA): ANCORA QUALCHE PIOGGIA, PIÙ FREDDO

Epifania con ombrello “a portata di mano” soprattutto tra Foggiano e Gargano: pioggia e pioviggine occasionali su Foggia (8/4°C) e uno-due rovesci sul promontorio (12/8°C). Tendenza a schiarite più ampie verso il Salento, dove il rischio di fenomeni appare più basso e discontinuo.

TENDENZA E CONSIGLI

Il periodo 1–3 gennaio resta complessivamente favorevole per attività all’aperto, con mitezza in crescita. Dal 4 al 6 aumenta invece il rischio di piogge (più frequenti al nord) e di disagi legati al vento e al mare.

FOCUS FOGGIA E SUBAPPENNINO DAUNO

Nel capoluogo e sul Tavoliere il passaggio da aria secca a correnti più umide si tradurrà prima in un aumento delle temperature (tra venerdì e sabato), poi in un calo graduale da domenica. Le piogge, quando presenti, saranno in genere deboli o moderate, ma più continue tra domenica 4 e martedì 6, con maggior coinvolgimento delle aree interne della Daunia e dei Monti Dauni. In quota non si intravedono, al momento, condizioni favorevoli a neve a bassa quota: eventuali fiocchi resterebbero confinati alle cime più alte dell’Appennino Dauno, indicativamente oltre 1500–1700 metri.

FOCUS GARGANO (VIESTE–PESCHICI–MONTE SANT’ANGELO)

Sulla costa garganica i valori resteranno più alti grazie al mare: tra venerdì e sabato si potranno toccare 16-17°C, poi si scenderà verso 12-13°C per l’Epifania. Qui il rischio maggiore è legato alla ventilazione e al moto ondoso: con venti tesi, i rovesci potranno essere rapidi ma “spinti” dall’Adriatico, specie sui versanti esposti. Nell’entroterra (Monte Sant’Angelo e aree più elevate) nubi e umidità saranno più persistenti, con foschie o locali banchi di nebbia possibili nelle ore serali e notturne.

SUL RESTO DELLA PUGLIA

Tra Barese e Valle d’Itria la fase più mite si vedrà tra 2 e 3 gennaio, poi molte nubi e qualche rovescio tra 5 e 6. Nel Salento, più riparato, le schiarite dovrebbero essere più frequenti e le precipitazioni più discontinue.