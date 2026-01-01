Edizione n° 5933

"VOGLIAMO RINGRAZIARLA" Foggia, bimba rischia di soffocare alla Città del Cinema: salvata da donna rimasta anonima

Genitori: “Vogliamo ringraziarla”

Foggia, bimba rischia di soffocare alla Città del Cinema: salvata da donna rimasta anonima

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Attimi di grande paura alla Città del Cinema di Foggia, dove una bambina di quattro anni, originaria di Apricena, ha rischiato di perdere la vita a causa di un grave episodio di soffocamento. Provvidenziale l’intervento di una donna presente tra il pubblico, che con sangue freddo e competenza ha praticato la manovra di disostruzione salvandole la vita, per poi allontanarsi senza rivelare la propria identità.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi durante un pomeriggio trascorso in famiglia nel multiplex foggiano. La piccola stava mangiando una caramella gommosa quando, improvvisamente, il dolce ha ostruito completamente le vie respiratorie. La bambina ha smesso di respirare e non riusciva né a tossire né a piangere, segni tipici di un’ostruzione totale.

Secondo quanto ricostruito, inizialmente i genitori non si sarebbero accorti della gravità della situazione, scambiando i primi segnali per un malessere passeggero.

A intervenire è stata una donna che, compresa immediatamente la criticità dell’evento, si è fatta largo tra la folla e ha preso in braccio la bambina, eseguendo correttamente la manovra di Heimlich. In pochi istanti la caramella è stata espulsa, permettendo alla piccola di tornare a respirare.

Subito dopo il salvataggio, la donna si è allontanata, senza lasciare il proprio nome. Potrebbe trattarsi di una professionista sanitaria, un’infermiera o un’operatrice socio-sanitaria, ma al momento non vi è alcuna conferma ufficiale.

Solo dopo aver superato lo shock, i genitori hanno realizzato pienamente quanto accaduto e l’importanza di quell’intervento decisivo. “Non abbiamo fatto in tempo nemmeno a ringraziarla – raccontano –. Ha salvato la vita di nostra figlia. Vorremmo trovarla per dirle grazie: per noi è un angelo”.

La famiglia ha quindi lanciato un appello pubblico affinché la donna, o chiunque possa aiutarne l’identificazione, si metta in contatto con la redazione di AssoCareNews.it, esclusivamente tramite WhatsApp al numero 347 4376756.

Lo riporta assocarenews.it.

