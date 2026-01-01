Edizione n° 5933

Redazione
1 Gennaio 2026
FOGGIA – Attimi di paura poco dopo la mezzanotte del 1° gennaio 2026 in un condominio di viale Di Vittorio, dove un albero di grandi dimensioni ha preso fuoco a causa dei fuochi d’artificio accesi durante i festeggiamenti di Capodanno.

Secondo quanto ricostruito, alcuni artifici pirotecnici sarebbero finiti tra i rami dell’arbusto, innescando le fiamme. Nel giro di pochi secondi l’albero è stato completamente avvolto dal fuoco, illuminando il cortile del condominio e provocando panico tra i residenti, molti dei quali si sono affacciati alle finestre o sono scesi in strada.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area. Fortunatamente non si registrano feriti né danni agli edifici, ma l’albero è andato completamente distrutto.

L’episodio riaccende l’attenzione sui pericoli legati all’uso improprio dei fuochi d’artificio, soprattutto in contesti urbani e residenziali. Le immagini del rogo, riprese dai residenti, mostrano chiaramente la rapidità con cui le fiamme si sono propagate. Lo riporta FoggiaToday.

