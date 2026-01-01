Edizione n° 5933

Nostradamus e le "profezie" sul 2026: tra quartine, paure collettive e letture (molto) moderne
1 Gennaio 2026

Auto fuori strada per un cinghiale, muore Marco Boninu
1 Gennaio 2026

TRINITAPOLI CAPODANNO Grande successo per il Concerto di Capodanno 2026 a Trinitapoli

Grande successo per il Concerto di Capodanno 2026 a Trinitapoli: musica, partecipazione e cultura all’Auditorium dell’Assunta,il brindisi del Sindaco Francesco di Feo.

Ha riscosso un grande successo di pubblico il tradizionale Concerto di Capodanno, svoltosi questa mattina alle ore 11.00 presso il suggestivo Auditorium dell’Assunta di Trinitapoli, che ha accolto cittadini e visitatori in un clima di festa, condivisione e alta cultura musicale.

L’evento, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Trinitapoli con la direzione artistica dell’Associazione Arte e Musica del Gran Concerto Bandistico “Città di Trinitapoli”, ha visto protagonista l’Orchestra del Gran Concerto Bandistico cittadino, diretta con grande maestria dal Maestro Domenico Virgilio, con la prestigiosa partecipazione del clarinettista solista Domenico Putignano.

Il programma, ricco e accattivante, ha offerto al pubblico un viaggio musicale di alto valore artistico attraverso celebri composizioni di Richard Wagner, Johann Strauss, Gioachino Rossini, Vittorio Monti, Franz von Suppè e Dmitrij Shostakovich, regalando emozioni e applausi calorosi in una mattinata all’insegna della grande musica.

Alla manifestazione erano presenti il Sindaco Francesco di Feo, la Presidente del Consiglio Comunale Loredana Lionetti,l’Assessore al Turismo Giovanni Landriscina e i rappresentanti dell’intera Amministrazione Comunale, a testimonianza dell’attenzione costante dell’ente verso la promozione culturale del territorio.

A conclusione del concerto, il Sindaco Francesco di Feo ha voluto rivolgere un caloroso brindisi augurale a tutta la città di Trinitapoli, augurando un sereno e prospero 2026, ricco di salute, crescita e nuove opportunità, sottolineando il valore della cultura come strumento di unione e di speranza per l’intera comunità.

Il Concerto di Capodanno ha rappresentato un momento simbolico di passaggio e di condivisione, un abbraccio ideale tra il 2025 e il 2026, capace di coinvolgere tutte le generazioni e di confermare Trinitapoli come punto di riferimento per eventi culturali di qualità.

Si ringrazia Peppino Beltotto per averci concesso alcune foto dell’evento.

Ufficio Comunicazione e Staff del Sindaco Comune di Trinitapoli

