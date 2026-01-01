Edizione n° 5933

BALLON D'ESSAI

NOSTRADAMUS // Nostradamus e le “profezie” sul 2026: tra quartine, paure collettive e letture (molto) moderne
1 Gennaio 2026 - ore  12:21

CALEMBOUR

MARCO BONINU // Auto fuori strada per un cinghiale, muore Marco Boninu
1 Gennaio 2026 - ore  11:57

Home // Cerignola // Incidente nella notte di Capodanno a Cerignola: auto si ribalta sulla Sp 95, ferite quattro ragazze

CERIGNOLA INCIDENTE Incidente nella notte di Capodanno a Cerignola: auto si ribalta sulla Sp 95, ferite quattro ragazze

Il bilancio è di tre ferite lievi, mentre una delle occupanti ha riportato conseguenze più serie

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Gennaio 2026
Cerignola // Cronaca //

Paura nella notte di Capodanno lungo la strada provinciale 95, nel territorio di Cerignola, dove un’auto con a bordo quattro ragazze è finita fuori strada ribaltandosi nei terreni adiacenti alla carreggiata.

L’incidente si è verificato tra mercoledì 31 dicembre e giovedì 1° gennaio, mentre le giovani stavano rientrando a casa dopo i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno. Per cause ancora in corso di accertamento, la conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, che è uscito dalla sede stradale capovolgendosi.

Il bilancio è di tre ferite lievi, mentre una delle occupanti ha riportato conseguenze più serie. La ragazza, comunque non in pericolo di vita, è stata soccorsa e trasportata in elisoccorso al Policlinico di Foggia con codice arancione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute tempestivamente le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, impegnate nei soccorsi, nella messa in sicurezza dell’area e nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La viabilità ha subito temporanei rallentamenti. Lo riporta foggiatoday.it.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI

