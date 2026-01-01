Edizione n° 5933

Nostradamus e le "profezie" sul 2026: tra quartine, paure collettive e letture (molto) moderne
1 Gennaio 2026

Auto fuori strada per un cinghiale, muore Marco Boninu
1 Gennaio 2026

Home // Cronaca // Manfredonia, paziente con infarto bloccato in pronto soccorso: “mancavano i medici per il trasferimento”

PO OSPEDALE MANFREDONIA Manfredonia, paziente con infarto bloccato in pronto soccorso: “mancavano i medici per il trasferimento”

Una situazione definita dagli operatori come “scandalosa”, che ha generato momenti di forte tensione e preoccupazione

OSPEDALE MANFREDONIA

OSPEDALE MANFREDONIA, PRONTO SOCCORSO - IMMAGINE D'ARCHIVIO

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
1 Gennaio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA, 1 gennaio 2026.  Un grave episodio di criticità sanitaria si è verificato nel primo giorno del 2026 all’ospedale San Camillo de Lellis di Manfredonia, dove un paziente colpito da infarto è rimasto bloccato nel pronto soccorso per l’impossibilità di essere trasferito tempestivamente all’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo.

Secondo quanto riferito, da raccolta dati di STATOQuoidiano.it, l’ambulanza era pronta per il trasferimento, ma l’operazione ha subito un ritardo significativo perché non era disponibile alcun medico da far salire a bordo, né sull’automedica né, a quanto risulta, in tutta la provincia di Foggia.

Una situazione definita dagli operatori come “scandalosa”, che ha generato momenti di forte tensione e preoccupazione, considerata la gravità della patologia e l’urgenza di un intervento specialistico.

Solo dopo una lunga attesa è stato possibile effettuare il trasferimento grazie alla disponibilità del cardiologo di turno, che ha accettato di salire sull’ambulanza per accompagnare il paziente fino a San Giovanni Rotondo.

Si tratta di un fatto che merita chiarimenti immediati da parte dell’ASL e della Regione Puglia.

2 commenti su "Manfredonia, paziente con infarto bloccato in pronto soccorso: “mancavano i medici per il trasferimento”"

  1. Mentre si pensa solo alle feste. Dove sono i politici di Manfredonia! Vergogna! Vergogna infinita!

  2. Bisogna iniziare a denunciare i Direttori Sanitari e i responsabili regionali, che con i vari tagli del personale nei piccoli paesi, ci hanno annullato il diritto alla salute.
    Alli mur….t di Emiliano e compari di partito locali.

