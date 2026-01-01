MANFREDONIA, 1 gennaio 2026. Un grave episodio di criticità sanitaria si è verificato nel primo giorno del 2026 all’ospedale San Camillo de Lellis di Manfredonia, dove un paziente colpito da infarto è rimasto bloccato nel pronto soccorso per l’impossibilità di essere trasferito tempestivamente all’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo.

Secondo quanto riferito, da raccolta dati di STATOQuoidiano.it, l’ambulanza era pronta per il trasferimento, ma l’operazione ha subito un ritardo significativo perché non era disponibile alcun medico da far salire a bordo, né sull’automedica né, a quanto risulta, in tutta la provincia di Foggia.

Una situazione definita dagli operatori come “scandalosa”, che ha generato momenti di forte tensione e preoccupazione, considerata la gravità della patologia e l’urgenza di un intervento specialistico.

Solo dopo una lunga attesa è stato possibile effettuare il trasferimento grazie alla disponibilità del cardiologo di turno, che ha accettato di salire sull’ambulanza per accompagnare il paziente fino a San Giovanni Rotondo.

Si tratta di un fatto che merita chiarimenti immediati da parte dell’ASL e della Regione Puglia.