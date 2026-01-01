ANSA. Tappa a Foggia nel primo giorno del 2026 per la fiamma olimpica delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026.

Dopo il collect point allestito presso l’università di Foggia, la staffetta con 34 tedofori tra i quali lo schermitore plurimedagliato olimpico foggiano Luigi Samele, è partita da corso del Mezzogiorno per snodarsi lungo un tragitto di 6 chilometri e 700 metri per giungere a Palazzo di Città dove è organizzato il punto azzurro, ovvero l’omaggio alla Fiamma Olimpica degli atleti olimpionici foggiani.

È toccato ad una tedofora l’accensione della fiamma.

La staffetta si conclude in via Lucera dove è fissato il termine del percorso cittadino.

“È un’emozione bellissima, meravigliosa – ha detto all’ANSA Samele – Poi quando si parla di Foggia e di olimpiadi io sono super emozionato. Questa città ha bisogno di messaggi positivi, di pace, emozionanti e stimolanti che sono poi i valori delle olimpiadi. Poterlo fare a Foggia, a casa mia è veramente troppo bello”.

Lungo il percorso odierno della fiamma, ripartita questa mattina dopo la tappa di Bari, anche l’antico maniero di Castel del Monte ad Andria.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

fotogallery enzo maizzi

