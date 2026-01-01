Il “decreto Milleproroghe” torna, come ogni fine anno, a riscrivere il calendario di scadenze e adempimenti: un provvedimento omnibus che rinvia termini, estende misure transitorie e tenta di evitare vuoti normativi in settori chiave. Attenzione però a un punto: al 1° gennaio 2026 diverse ricostruzioni giornalistiche parlano di testo “in vigore”, ma dalle principali cronache nazionali risulta che a fine 2025 era ancora attesa la pubblicazione del decreto, dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri dell’11 dicembre. In ogni caso, la sostanza del pacchetto è già delineata: sanità, sicurezza, lavoro, imprese e gestione delle emergenze sono i capitoli più corposi.

Stop all’adeguamento delle multe: niente “ritocchi” automatici

Tra le misure più discusse c’è la sospensione dell’aggiornamento biennale degli importi delle sanzioni legato all’inflazione, un congelamento che punta a evitare aumenti automatici in un contesto ancora segnato dal carovita. In pratica, per un ulteriore periodo, gli importi restano ancorati ai valori attuali, rinviando l’adeguamento previsto dalla normativa.

Scudo penale per i medici: proroga di un anno

Capitolo sanità: il testo prevede la proroga di un anno dello scudo penale per gli operatori sanitari, introdotto in fase emergenziale e poi mantenuto come tutela in un contesto di crescente pressione su pronto soccorso e reparti. L’obiettivo dichiarato è ridurre il rischio di “medicina difensiva” e garantire continuità operativa, soprattutto nelle strutture più esposte.

LEP: più tempo per l’istruttoria sui livelli essenziali delle prestazioni

Nel Milleproroghe trovano spazio anche i LEP (livelli essenziali delle prestazioni), tema centrale per l’equilibrio tra servizi garantiti e risorse disponibili. La misura allunga i tempi dell’istruttoria e delle attività connesse alla definizione dei livelli essenziali, rinviando scadenze operative.

PMI: proroga del Fondo di garanzia

Per le imprese, la leva più rilevante è la proroga dell’operatività del Fondo di garanzia per le PMI, che continua a sostenere l’accesso al credito in una fase in cui tassi, liquidità e investimenti restano un tema sensibile. È una scelta che guarda soprattutto alle aziende più piccole, spesso più fragili di fronte a rallentamenti della domanda e aumento dei costi.

Emergenze e commissari: continuità nelle aree in difficoltà

Il decreto interviene anche sulle gestioni commissariali e sulle aree colpite da eventi emergenziali: l’impostazione è quella suggerita negli ultimi anni, cioè garantire continuità amministrativa per non bloccare cantieri, ricostruzioni e misure straordinarie.

Vigili del fuoco e comparto sicurezza: proroghe su graduatorie e personale

Nel capitolo “sicurezza” rientrano anche norme che toccano il personale, con proroghe legate a graduatorie e procedure nel comparto dei Vigili del fuoco, utili a evitare scoperture e a mantenere attive le possibilità di reclutamento secondo i canali già avviati.

Polizze catastrofali: slittano i termini per alcuni settori

Un altro dossier molto seguito è quello delle polizze catastrofali obbligatorie: il Milleproroghe prevede un rinvio dei termini in particolare per alcune micro e piccole imprese, tra cui comparti come pesca e acquacoltura (con letture non sempre uniformi sui dettagli e sulle scadenze).

Incentivi lavoro e ZES: proroghe per sostegni mirati

Tra le misure richiamate nelle sintesi ci sono anche proroghe che guardano all’occupazione e allo sviluppo territoriale, con estensioni legate a incentivi e strumenti collegati alla ZES e a bonus occupazionali. Il punto politico resta sempre lo stesso: il Milleproroghe “tappa buchi” e sposta avanti scadenze, ma nel farlo ridisegna pezzi di politica pubblica. E proprio per questo, tra conversione parlamentare e possibili ritocchi, le norme possono ancora cambiare: per cittadini e imprese, la regola d’oro è verificare testo definitivo e date effettive, perché nel Milleproroghe spesso la differenza la fa una riga.

