Edizione n° 5933

BALLON D'ESSAI

NOSTRADAMUS // Nostradamus e le “profezie” sul 2026: tra quartine, paure collettive e letture (molto) moderne
1 Gennaio 2026 - ore  12:21

CALEMBOUR

MARCO BONINU // Auto fuori strada per un cinghiale, muore Marco Boninu
1 Gennaio 2026 - ore  11:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Matteo di San Marco in Lamis il primo nato del 2026 a Casa Sollievo della Sofferenza

MATTEO PRIMO NATO Matteo di San Marco in Lamis il primo nato del 2026 a Casa Sollievo della Sofferenza

Il primo vagito dell’anno ha risuonato nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “San Pio”, dando ufficialmente inizio al 2026 sotto un segno carico di significato simbolico

LEGGI ANCHE //  1 Gennaio 2026 “È nato Claudio”: primo fiocco azzurro del 2026 a Foggia (Ftgallery – video)
Matteo di San Marco in Lamis il primo nato del 2026 a Casa Sollievo della Sofferenza

Matteo di San Marco in Lamis il primo nato del 2026 a Casa Sollievo della Sofferenza - ph www.sanmarcoinlamis.eu

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Gennaio 2026
Cronaca // Gargano //

SAN GIOVANNI ROTONDO – Un nuovo anno che si apre nel segno della vita e della speranza all’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. È Matteo il primo nato del 2026 presso l’ospedale voluto da San Pio da Pietrelcina, venuto alla luce giovedì 1° gennaio alle ore 16.56, tra l’emozione dei genitori e la gioia del personale sanitario.

POTREBBE INTERESSARTI // “È nato Claudio”: primo fiocco azzurro del 2026 a Foggia (Ftgallery – video)

Il primo vagito dell’anno ha risuonato nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “San Pio”, dando ufficialmente inizio al 2026 sotto un segno carico di significato simbolico e spirituale. Matteo pesa 3 chili e 601 grammi ed è lungo 51 centimetri: un bimbo in ottima salute, accolto con grande affetto dai suoi genitori, Marcello e Angela, originari di San Marco in Lamis.

Un nome scelto nel segno della tradizione familiare: Matteo, infatti, porta lo stesso nome del nonno, un gesto che unisce passato e futuro e rafforza il legame tra le generazioni. «Padre Pio vi protegga sempre», il messaggio carico di emozione che accompagna la nascita del piccolo, condiviso insieme allo scatto pubblicato sui canali social ufficiali dell’ospedale.

POTREBBE INTERESSARTI // “È nato Claudio”: primo fiocco azzurro del 2026 a Foggia (Ftgallery – video)

Come da tradizione, la nascita del primo bambino dell’anno rappresenta un momento di particolare significato per Casa Sollievo della Sofferenza, da sempre punto di riferimento per la sanità del territorio e simbolo di accoglienza, cura e umanità.

Grande l’entusiasmo anche tra medici, ostetriche e infermieri che hanno assistito al parto, vivendo insieme alla famiglia un momento di autentica gioia.

L’Irccs fondato da San Pio continua così a essere teatro di storie che parlano di vita, speranza e futuro. In una giornata carica di valore simbolico come il 1° gennaio, la nascita di Matteo assume un significato ancora più profondo, quasi a voler affidare il nuovo anno alla purezza e alla forza della vita che nasce.

Per Marcello e Angela, il 2026 è iniziato nel modo più bello possibile: con un figlio tra le braccia e l’emozione di un evento che resterà per sempre impresso nella loro memoria.

Un’emozione condivisa con l’intera comunità di San Marco in Lamis e con quanti, attraverso i social, hanno voluto inviare messaggi di auguri e benvenuto al piccolo Matteo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile. (Francesco d’Assisi)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO