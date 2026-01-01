Matteo di San Marco in Lamis il primo nato del 2026 a Casa Sollievo della Sofferenza

SAN GIOVANNI ROTONDO – Un nuovo anno che si apre nel segno della vita e della speranza all’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. È Matteo il primo nato del 2026 presso l’ospedale voluto da San Pio da Pietrelcina, venuto alla luce giovedì 1° gennaio alle ore 16.56, tra l’emozione dei genitori e la gioia del personale sanitario.

Il primo vagito dell’anno ha risuonato nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “San Pio”, dando ufficialmente inizio al 2026 sotto un segno carico di significato simbolico e spirituale. Matteo pesa 3 chili e 601 grammi ed è lungo 51 centimetri: un bimbo in ottima salute, accolto con grande affetto dai suoi genitori, Marcello e Angela, originari di San Marco in Lamis.

Un nome scelto nel segno della tradizione familiare: Matteo, infatti, porta lo stesso nome del nonno, un gesto che unisce passato e futuro e rafforza il legame tra le generazioni. «Padre Pio vi protegga sempre», il messaggio carico di emozione che accompagna la nascita del piccolo, condiviso insieme allo scatto pubblicato sui canali social ufficiali dell’ospedale.

Come da tradizione, la nascita del primo bambino dell’anno rappresenta un momento di particolare significato per Casa Sollievo della Sofferenza, da sempre punto di riferimento per la sanità del territorio e simbolo di accoglienza, cura e umanità.

Grande l’entusiasmo anche tra medici, ostetriche e infermieri che hanno assistito al parto, vivendo insieme alla famiglia un momento di autentica gioia.

L’Irccs fondato da San Pio continua così a essere teatro di storie che parlano di vita, speranza e futuro. In una giornata carica di valore simbolico come il 1° gennaio, la nascita di Matteo assume un significato ancora più profondo, quasi a voler affidare il nuovo anno alla purezza e alla forza della vita che nasce.

Per Marcello e Angela, il 2026 è iniziato nel modo più bello possibile: con un figlio tra le braccia e l’emozione di un evento che resterà per sempre impresso nella loro memoria.

Un’emozione condivisa con l’intera comunità di San Marco in Lamis e con quanti, attraverso i social, hanno voluto inviare messaggi di auguri e benvenuto al piccolo Matteo.