Verso Milano-Cortina 2026: due tedofori di Manfredonia protagonisti del viaggio della fiamma olimpica

Manfredonia, 1 gennaio 2026. Manfredonia guarda con orgoglio alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 grazie a due suoi cittadini scelti come tedofori ufficiali del viaggio della fiamma olimpica.

Si tratta di Francesca La Marca e del finanziere Pierfrancesco Gallifuoco, entrambi protagonisti di un momento simbolico di grande valore sportivo e istituzionale.

Francesca La Marca è stata ritratta a Trani insieme al padre, il sindaco di Manfredonia Domenico La Marca, e alla madre, poco prima della partenza della fiaccola verso il grande appuntamento olimpico.

A corredo dell’immagine, il primo cittadino ha espresso pubblicamente tutta la sua emozione e il suo orgoglio: «Con Francesca a Trani verso Milano-Cortina. Orgoglioso di te. Buon anno a tutte e tutti», il messaggio affidato ai social.

Accanto a lei, tra i tedofori selezionati figura anche Pierfrancesco Gallifuoco, finanziere originario di Manfredonia, a testimonianza del legame profondo tra il territorio e i valori dello sport, dell’impegno e del servizio allo Stato.

La partecipazione dei due tedofori rappresenta un motivo di grande soddisfazione per l’intera comunità sipontina, che vede riconosciuto il contributo dei propri cittadini in un evento di rilevanza internazionale. Il viaggio della fiaccola olimpica, come da tradizione, incarna i valori di pace, unità e condivisione, portando con sé le storie e l’identità dei luoghi attraversati.

Manfredonia, dunque, sarà idealmente presente lungo il cammino verso Milano-Cortina 2026, accompagnando la fiamma olimpica con orgoglio e partecipazione.

