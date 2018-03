Anche a Cerignola, arriva Olio Extravergine d’Oliva ‘ndrangheta free

Di:

Nelle Botteghe Altromercato aderenti all'iniziativa sarà infatti possibile assaggiare il nuovo Olio Extravergine d'Oliva 'ndrangheta free della cooperativa calabrese Giovani in Vita di Sinopoli (RC) e le olive verdi Bella di Cerignola della cooperativa Pietra di Scarto a(FG) e prenotare la propria scorta, per poi passare a ritirarla in Bottega a partire dall'inizio di marzo.

La campagna “I giorni dell’Olio” rientra nel progetto Solidale Italiano Altromercato, che ha l’obiettivo di valorizzare i prodotti realizzati in Italia da cooperative, consorzi e organizzazioni di carattere nazionale attivi in aree problematiche del Paese, applicando i princìpi del Commercio Equo e Solidale. Prodotti e produttori selezionati in modo da garantire la provenienza e la produzione secondo metodi e princìpi dell’agricoltura sociale e sostenibile, della filiera corta, con il rapporto diretto tra chi produce e chi consuma, del prezzo trasparente.