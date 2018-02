Commissione Accordi Economici: stangata per il Manfredonia

FROM FACEBOOK - ARCHIVIO - MANFREDONIA CALCIO SRL

Roma. Ufficializzate con un comunicato odierno le decisioni della Commissione Accordi Economici adottate nella riunione tenuta a Roma il 18 Gennaio 2018, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti (Collegio composto dai Sigg.: Avv.Fabio Galli – Presidente; Dr.Giuseppe Blumetti; Avv.Francesco Caruso; Avv.Carlo Greco; Avv.Roberta Li Calzi; Dr.Paolo Magrelli; Dr.Ermanno Marota; Componenti; Sig.Enrico Ciuffa Segretario). I provvedimenti hanno riguardato nel girone H di Serie D le squadre del Manfredonia, Potenza e Sporting Fulgor Molfetta.

Stangata per i sipontini. La Commissione ha infatti accolto i ricorsi dei calciatori Claudio Gentile (5mila euro), Fabio Loliva (2.300 euro) e Mauro De Rita (9.546,37 euro), condannando il club sipontino al pagamento delle relative somme nel termine di 30 giorni. Il Potenza dovrà invece corrispondere a Simone Apicella la somma di 2.520 euro. Comunicato integrale

