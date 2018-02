Foggia. Nember “Vicino a Fedele, mi manca” (VIDEO)

Di:

”Stranieri? Noppert lo seguivamo da qualche anno. Uscite? Abbiamo la certezza che possiamo fare qualcosa, poi il campo lo dirà. Le altre squadre? Le dinamiche non le conosco, tutti quest’anno hanno cercato di cambiare un po’ tanto. Speriamo abbiano fatto più danni di noi, qualcuno si è rafforzato realmente, qualcuno di meno. Duhamel? Giocatore funzionale, ha delle caratteristiche che mancavano. Ringrazio tutti i calciatori che sono venuti a darci una mano. Svincolati? Se non succede una catastrofe no. Rinnovo di Mazzeo? Lo avevamo deciso da un po’. Sull’anno devo vedere. Bousbiba? Qualcuno l’ha visto, ha fatto qualche allenamento con noi, vediamo. Gerbo? Il Venezia lo voleva, il ragazzo ci ha pensato poi ha deciso di star con noi. Floro Flores? Lo conosco, è un idea ma non c’erano le condizioni di poterlo portare qua. Beretta mi hanno chiamato in tanti, mi hanno chiesto anche Duhamel, gli ultimi giorni di mercato non ero a Milano, poi sono sceso qui. Chiricò? Offerte concrete non ne ho avute”. (FONTE FONTE www.tuttocalciopuglia.com.

Così il direttore sportivo rossonero Luca Nember nella conferenza stampa di fine mercato svoltasi nel pomeriggio nella sala stampa dello Zaccheria.

